MKB Banenmonitor: Aandeel tijdelijke contracten in het MKB is ruim 30%

De werkgelegenheid in het MKB is ten opzichte van het tweede kwartaal van vorig jaar met 3,7% gegroeid. De dynamiek blijft stijgen, de vacaturemarkt draait overuren; want naast 3,7% groei was er sprake van 21,8% vervangingsvraag. Mede daardoor is de stijging van de afgelopen jaren te verklaren van het aandeel bepaalde tijdscontracten. Ruim 30% van alle arbeidsovereenkomsten in het MKB is momenteel een tijdelijke arbeidsovereenkomst.



Het MKB als de banenmotor van Nederland. Sinds 2014 zet de banengroei in het MKB zich in de volle breedte door en ligt deze nog steeds ruim boven de groeipercentages van de het BBP zoals het CBS deze berekent.



Met name de provincies Noord-Brabant, Drenthe en Flevoland laten een sterkte groei zien met ruim 4,3%.



De Kinderopvang blijft een substantiële groei doormaken met 13,6%. Ook de timmerindustrie (8,4%), gehandicaptenzorg, de tankstationbranche en de dierenartspraktijken (allen meer dan 7%) zijn sterk gestegen ten opzichte van het voorgaande jaar.



De Van Spaendonck MKB Banenmonitor signaleert 3,7% groei in het aantal banen in het Nederlandse MKB voor het tweede kwartaal van 2019 ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2018. Dit blijkt uit analyse van salarisdata van 900.000 Nederlanders werkzaam bij MKB- werkgevers tot 250 werknemers.