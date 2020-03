'Brabant ge kunt 't' zet zich in voor thuiswerkende Brabanders

Brabantse ondernemers op de bres voor thuiswerkende brabanders



Vijf bevriende Brabantse ondernemers hebben de handen ineen geslagen om een positief geluid te laten horen in deze tijden van crisis en misère. Onder de titel “Brabant ge kunt ‘t” kan via de website (www.brabantgekuntt.nl) onder meer een lekkere hoodie of huispak (gratis) besteld worden, waarbij je ook nog een verrassingspakket om thuis te werken erbij krijgt. Op de site worden verder tips voor thuiswerken, een spotify-lijst voor tijdens het thuiswerken en positieve filmpjes rondom het corona-virus. En er zit nog veel meer aan te komen, want het lijkt of iedereen in deze dagen zijn steentje bij wil dragen.



De aanleiding voor het initiatief was minder positief. Twee van de medewerkers van een van de bedrijven moest anderhalve week geleden in quarantaine omdat hun vader en moeder besmet waren. De vader belandde zelfs op de intensive care. Het bedrijf besloot daarop een “survival-kit” voor thuis te maken voor de twee broers, en het idee voor “Brabant ge kunt ‘t” was geboren.



Waar dit initiatief uiteindelijk toe gaat leiden zal de komende dagen duidelijk worden. Deze ochtend is de organisatie live gegaan, en hebben meteen een gigantische toeloop. “Je merkt dat mensen echt behoefte hebben aan een positief geluid, rondom alle doemverhalen over het virus“ aldus Laurens Simonse van Team Rockstars IT, 1 van de initiatiefnemers. “We gaan echt viraal”, zo grapt hij.



Momenteel worden voorbereidingen getroffen om maandag een huiskamerconcert live te streamen. Hierover worden op dit moment gesprekken gevoerd met diverse artiesten. “Je merkt dat veel artiesten en ondernemers graag willen helpen”, aldus Simonse. En de organisatie is nu bezig met een “kids-box”. Een groothandel in speelgoed bood aan om die te leveren. Daarnaast werken van PSV dit weekend aan een vitaliteitsvideo, zodat je ook in deze dagen fit blijft. Daarnaast wordt bekeken of ook het zorgpersoneel een hart onder de riem gestoken kan worden. “We krijgen van alle kanten hulp aangeboden, superfijn om te merken”, zo besluit Simonse.