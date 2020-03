Positieve boodschap langs snelwegen in heel Nederland

Het is tijd voor een ander geluid. Dat zegt Jeroen Hillenaar, algemeen directeur van out-of-home onderneming Hillenaar Outdoor. Het bedrijf exploiteert onder meer Digitale Reclamemasten langs snelwegen, Abri’s en Billboards en start vanaf vandaag onder de naam ‘Stay home, stay strong, stay positive’ met een volledig nieuwe campagne die mensen moed geeft. ,,We steken iedereen een hart onder de riem. En tegelijkertijd zetten we ons netwerk in om mensen bewust te maken van het feit dat ze thuis moeten blijven. Deze Corona crisis moeten we samen te lijf gaan.” Zijn netwerk heeft een groot landelijk bereik. ,,Dat zetten we op deze manier zinvol in voor een positieve boodschap.”



Hillenaar wil vooral optimisme uitstralen. ,,De tijd waarin we nu leven is niet alleen maar negatief”, benadrukt de ondernemer. ,,De saamhorigheid die ontstaat is heel waardevol. Mensen helpen elkaar massaal. Onderlinge verschillen verdwijnen en er komt verbinding tot stand. Denk bijvoorbeeld aan het spontane applaus voor medewerkers in de zorg vorige week.” Ook toen haakte Hillenaar aan. ,,Op al onze media hebben we zorgmedewerkers in het zonnetje gezet. Deze mensen doen fantastisch werk.” Met de nieuwe campagne – die vandaag van start gaat – geeft hij een vervolg aan de zorg actie. ,,We beschikken over een groot en creatief marketing team. Zij hebben een eigen campagne opgezet met als titel ‘Stay home, stay strong, stay positive’. Daar zijn aansprekende graphics bij ontworpen die vanaf nu langs onder meer snelwegen in heel Nederland te zien zijn.” Normaal gesproken werkt het marketing team vanuit het kantoor van Hillenaar in Leiderdorp. ,,Nu zitten onze mensen thuis maar dat heeft geen gevolgen voor de productiviteit. Iedereen onderhoudt contact met elkaar en schakelt snel. Dat geldt overigens voor ons hele bedrijf.”



Groot bereik



Het bedrijf neemt met deze actie maatschappelijke verantwoordelijkheid, zegt Hillenaar. ,,Er is ruimte op ons netwerk doordat veel reguliere campagnes zijn uitgesteld. Tegelijkertijd hebben mensen behoefte aan steun en wil de overheid benadrukken dat iedereen echt thuis moet blijven. Al deze elementen brengen wij nu samen in een grote landelijke campagne. Daar komen tienduizenden mensen per dag mee in aanraking want ons bereik is heel groot.” Hillenaar Outdoor is één van de vijf grootste buitenreclame exploitanten in Nederland. ,,We dragen graag ons steentje bij. Zolang het nodig is blijven we deze boodschap voor het voetlicht brengen. Met steeds wisselende uitingen en zowel landelijk op onze grote masten als regionaal op Abri panelen en Billboards.” Hillenaar hoopt dat alle inspanningen ertoe leiden dat Nederland de Corona crisis snel verslaat. ,,Dat is de verantwoordelijkheid van iedereen. Van de overheid, van individuele burgers en ook van ondernemers. Met de campagne die we nu uitrollen hopen wij daaraan een bijdrage te leveren. Ook al is deze maar klein.” Hillenaar ziet de toekomst vol vertrouwen tegemoet. ,,Nederland is een land met veerkracht en een krachtige economie. We komen hier sterker uit.”