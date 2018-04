Museon en TV programma Kruispunt besteden aandacht aan Ru Paré

Museon en TV programma Kruispunt besteden aandacht aan ‘De kinderen van Tante Zus’



Het TV programma ‘Kruispunt’ zendt op 29 april de documentaire ‘De kinderen van Tante Zus’uit, over het bijzondere verhaal van de onbekende verzetsheldin, Ru Paré (1896-1972). Onder de naam Tante Zus weet de Haagse kunstenares maar liefst 52 Joodse kinderen te redden uit de handen van de Nazi’s. Gewapend met haar fiets en schilderkist strijdt ze een geweldloze strijd en legt ze honderden kilometers af om ‘haar’ kinderen onder te brengen op schuiladressen. In Kruispunt brengen de laatste overlevenden een ode aan haar daden en gedenken ze de speciale band met Ru, die tot ver na de oorlog is blijven voortbestaan.



Ellen Frankehuis (91) is een van hen. Nadat haar vader en moeder in kamp Westerbork terecht komen, staat het jonge meisje er helemaal alleen voor. Met moeders laatste woorden “we komen er wel doorheen” in haar achterhoofd vlucht ze van adres naar adres, geholpen door Ru Paré. Wat Ellen niet weet, is dat ze haar ouders nooit meer zal ontmoeten. Ze heeft lange tijd gezwegen over de oorlog, tot voor kort. Samen met haar kleindochter vertelt ze het verhaal van angst en overleven, maar ook van hoop en heldendaden.



Ook Hanneke Gelderblom (82) heeft bijzondere herinneringen aan Ru Paré. De architect en oud-politica is als zesjarig meisje het eerste kind dat door de verzetsvrouw wordt gered. Ze komt op maar liefst twaalf verschillende schuiladressen terecht. In een periode vol angst en eenzaamheid is er toch een klein lichtpuntje, en dat is Ru Paré die altijd voor haar klaar staat. Die ongekende naastenliefde heeft een bijzondere band gecreëerd.



Samen met haar broer is Hanneke de drijvende kracht achter de tentoonstelling over Ru Paré in het Museon in Den Haag. Hier komen ook de laatste overlevenden bij elkaar voor een reünie.



Kruispunt: De kinderen van Tante Zus, zondag 29 april om 23.10 uur op NPO 2



Tentoonstelling en boek



Van 26 april t/m 23 september wijdt het MUSEON in Den Haag een expositie aan Ru Paré onder de titel ‘De onderduikkinderen van Tante Zus’. 25 april verschijnt de door Wim Willems geschreven biografie van Ru Paré, getiteld: ‘Verzetsheldin met schilderkist’. | ISBN 9789024408658



Museon, museum voor cultuur en wetenschap



Het Museon is een interactief museum voor cultuur en wetenschap met een educatieve missie. Het Museon wil mensen inspireren om de wereld te ontdekken en met respect te behandelen. De centrale tentoonstelling ‘One Planet’ inspireert mensen, via de zeventien Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties, bij te dragen aan een duurzame en veilige wereld. Het Museon is vaste partner van het jaarlijkse ‘Just Peace Festival’, een initiatief van Stichting The Hague United for Peace & Justice in samenwerking met diverse instellingen en de gemeente Den Haag.



Fotobijschriften: foto 1: Hanneke Gelderblom, foto 2: Ru Paré, foto 3: tentoonstelling 'De kinderen van Tante Zus'