Nominaties MKB-bedrijven Koning Willem I Prijs in Noord-Brabant

-Commissaris van de Koning Noord-Brabant Wim van de Donk maandag 2 maart gastheer evenement;



-Bekendmaking maandag 2 maart nominaties 12 MKB-bedrijven voor de Koning Willem I Prijs MKB in provinciehuis Noord-Brabant;



-Tweejaarlijkse prijs voor durf, daadkracht, duurzaamheid, doorzettingsvermogen en goed ondernemerschap;



-Nederlandse MKB-bedrijven staan dankzij samenwerking met provincies op de kaart;



-Commissaris van de Koning Wim van de Donk gastheer nomination-event in ’s-Hertogenbosch;





De Koning Willem I Stichting maakt maandag 2 maart tijdens een nomination-event in het provinciehuis van Noord-Brabant de twaalf genomineerde MKB-bedrijven bekend die dit jaar meedingen naar de prestigieuze Koning Willem I Prijs in de categorie MKB.



De twaalf excellente bedrijven zijn afkomstig uit alle regio’s van Nederland en voldoen aan de criteria om in aanmerking te komen voor de tweejaarlijkse Koning Willem I Prijs MKB. Zij zijn geselecteerd door regionale commissies bestaande uit deskundigen en ondernemers. Bepalend voor de nominatie zijn prestaties op basis van durf, daadkracht, duurzaamheid, doorzettingsvermogen en goed ondernemerschap.



Medio mei van dit jaar wordt de uiteindelijke winnaar van de MKB-prijs bekendgemaakt tijdens een speciale bijeenkomst. Hare Majesteit koningin Máxima is erevoorzitter van de Koning Willem I Stichting.



Winnaar in 2018 van de MKB-prijs was het bouwbedrijf Bouwgroep Dijkstra Draisma uit Bolsward. Andere winnaars in het verleden waren Tobrocco Machines (2016) en Kotug International (2014).



Commissaris van de Koning Wim van de Donk treedt maandag 2 maart op als gastheer van het evenement in het provinciehuis van Noord-Brabant en maakt de genomineerden bekend. Dankzij een uitstekende samenwerking met provincies en andere regionale organisaties is de Koning Willem I Stichting ervan verzekerd dat de beste en innovatieve MKB-ondernemingen genomineerd worden voor de prijs.



Volgens Romy Blankenspoor, directeur van de Koning Willem I Stichting, garandeert de samenwerking met de provincies dat uitstekende ondernemingen ook inderdaad meedingen naar de prijs. “Goede contacten met de provincies zijn van groot belang voor de Koning Willem I Stichting. Dankzij het gezamenlijke netwerk zijn wij in staat om prachtige groei-ondernemingen in Nederland op de kaart te zetten”, aldus Romy Blankenspoor namens de stichting.



