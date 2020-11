Green Friday nu al een succes

In aanloop naar Black Friday heeft stichting Trees for All haar Green Friday campagne gelanceerd. Een groen alternatief voor Black Friday, waarbij consumenten en bedrijven worden uitgenodigd om bomen te ‘shoppen’ in het bos. De campagne is goed ontvangen en heel veel bedrijven scharen zich achter het initiatief. Vandaag, op Green Friday, gaan de eerste bomen al de grond in.



Met Green Friday wil Trees for All Nederlanders bewust maken van de negatieve klimaatimpact van Black Friday en een groen alternatief bieden. Met speciale Green Friday Deals van de stichting kunnen mensen doneren voor bomen in Nederland en Oeganda. De campagne is een knipoog naar het kortingscircus van Black Friday waarbij mensen gestimuleerd worden om zoveel mogelijk te kopen. De boodschap van Trees for All is: het beste wat je kunt kopen, is een boom. De Green Friday campagne loopt nog tot en met 30 november.



Simone Groenendijk, directeur Trees for All: “Het is voor ons zo inspirerend om te zien hoeveel mensen en bedrijven een groen alternatief zoeken voor Black Friday. Inmiddels hebben we al ruim 50 bedrijvenpartners die meedoen en zijn er al bijna 2.000 bomen gedoneerd. Hopelijk kunnen we met elkaar een prachtig Green Friday bos aanplanten in Nederland en Oeganda. Green Friday leeft en wat ons betreft is dit de start van een veel grotere beweging. Onze droom: Black Friday wordt Green Friday, een dag om iets terug te geven aan de aarde.”



De aanplant van bomen in Het Groene Woud in Brabant is vandaag gestart. Hier worden komend plantseizoen op voormalig agrarische gronden nog veel meer inheemse boomsoorten aangeplant. De biodiversiteit krijgt hiermee een grote impuls en het bos wordt klimaatbestendig gemaakt. De helft van de bomen die gedoneerd wordt dankzij de Green Friday campagne, wordt in dit project geplant. De andere helft wordt in een herbebosssingsproject in Oeganda geplant.



Over Trees for All



Stichting Trees for All is opgericht in 1999 en sindsdien zijn er wereldwijd al miljoenen bomen geplant in de strijd tegen klimaatverandering. Consumenten en bedrijven kunnen bomen planten of CO2-uitstoot compenseren via duurzame bosprojecten. Zo wordt bijgedragen aan een beter klimaat, meer biodiversiteit en betere leefomstandigheden van de lokale bevolking. Trees for All heeft het CBF-Keur voor goede doelen en ANBI-status.