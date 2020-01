Expositie ‘Bezet, bevrijd & geplunderd’ in Vrijheidsmuseum Groesbeek

Expositie ‘Bezet, bevrijd & geplunderd’



Geallieerde plunderingen in de regio Nijmegen, 1944-1945



Al zolang oorlogen bestaan, wordt er geplunderd. Het zal daarom niemand verbazen dat ook geallieerde soldaten tijdens de Tweede Wereldoorlog zich aan plundering schuldig maakten. Maar waarom deden ze dat op het grondgebied van een bevriende natie? Onderzoek naar wat zich afspeelde in de regio Nijmegen, leidt tot een confronterende conclusie: met name in de geëvacueerde gebieden van de gemeenten Ubbergen, Millingen, Groesbeek, Mook en Middelaar, Ottersum en Gennep blijken vrijwel alle gebouwen leeggehaald. Geallieerde troepen – Amerikanen, Britten en Canadezen – roofden niet alleen uit woonhuizen, maar ook uit fabrieken, hotels, banken, kloosters en kerken.



Wat bezielde deze militairen? En waarom werd er nauwelijks tegen hen opgetreden? Bezet, bevrijd & geplunderd toont de bijzondere situatie in de regio Nijmegen, een militaire zone waar het oorlogsfront maandenlang dwars doorheen liep en waar vele tienduizenden militairen samengepakt leefden onder barre omstandigheden. Sommige militairen stalen goederen uit noodzaak, anderen uit zelfverrijking of simpelweg als ontlading. Na de oorlog kreeg plundering weinig aandacht, want dat paste niet in ons beeld van heroïsche bevrijders. Nu, driekwart eeuw later, is het tijd om deze schaduwkant van de bevrijding eindelijk te belichten. De expositie is gebaseerd op de gelijknamige publicatie die verschijnt op 16 januari aanstaande.



Expositie



Bezet, bevrijd & geplunderd, 17 januari t/m 12 april 2020, Vrijheidsmuseum, Groesbeek



Over de makers



• Ingrid van Hoorn beweegt zich op het snijvlak van (publieks)geschiedenis, museale productie en tekstproductie. Voor Tijdlijn Historische Producties werkt ze mee aan diverse tentoonstellingen en publicaties.



• Peter van der Heijden heeft als publiekshistoricus meegewerkt aan diverse exposities en publicaties, maakte historische documentaires en museumfilms en is momenteel conservator van het Gebroeders van Lymborch Huis.



• Annemiek Melchers is eigenaar van ontwerpbureau A Creative Mind en ontwikkelt grafische (online) producties en tentoonstellingen voor een groot aantal bedrijven en musea.



Publicatie



Bezet, bevrijd & geplunderd. Geallieerde plunderingen in de regio Nijmegen, 1944-1945



Paul Klinkenberg, Paul Thissen & Paul van der Heijden, Uitgeverij Vantilt, 2020



Locatie: Vrijheidsmuseum, Wylerbaan 4, 6561 KR Groesbeek



Informatie: 024-3974404 of welkom@vrijheidsmuseum.nl



Website: www.vrijheidsmuseum.nl



Facebook: /vrijheidsmuseumNL, Twitter: @nooit1verhaal