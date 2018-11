Open Universiteit start met gratis Perroncolleges

Per november 2018 kunnen Nederlandse treinreizigers hun wetenschappelijke kennis vergroten terwijl ze op de trein staan te wachten. De Open Universiteit start dan namelijk met zogenaamde “Perroncolleges” op de grote Nederlandse stations. Zeven weken lang worden er op digitale schermen op de stations video-animaties vertoond omtrent bepaalde (wetenschappelijke) onderwerpen. Volgens Marco Koolen, manager Markt- en studentcommunicatie bij de Open Universiteit, is de campagne onder meer bedoeld om de positie van de Open Universiteit als kennisinstituut te claimen.



Volgens Koolen bestaan er nog te vaak misverstanden rondom de Open Universiteit. ‘Vaak denken mensen bij het horen van de naam Open Universiteit aan de Volksuniversiteit. Dat is jammer en vervelend, want de Open Universiteit is een “echte” universiteit. We hebben een hoogwaardig onderwijsaanbod voor wie niet kan of wil studeren aan een andere Nederlandse universiteit. Voor het bachelor-onderwijs heb je geen vooropleidingseisen en ons onderwijs is ingericht op studeren in deeltijd. Ons onderwijsmodel staat daarbij voor persoonlijk en activerend online onderwijs, met veel flexibiliteit voor de student. Je kunt studeren naast je werk of andere bezigheden, vanaf elke plek. Dat we het goed doen, blijkt wel uit de waardering die onze bachelors en masters krijgen van experts en studenten, bijvoorbeeld in de jaarlijkse nationale studentenenquête.’



Kennisinstituut



Met de Perroncollege-campagne, die is opgezet in samenwerking met Exterion (de exploitant van de digitale schermen op de perrons), wil de Open Universiteit niet alleen haar naamsbekendheid vergroten, maar tegelijk ook haar positie als kennisinstituut claimen. Koolen: ‘In de campagne staat het delen van kennis centraal. We hebben hier op de Open Universiteit enorm veel kennis verzameld en onze docenten en onderzoekers voeren allen relevant wetenschappelijk onderzoek uit. Dat willen we graag kenbaar maken op een groot podium. De campagne maakt dan ook deel uit van onze huidige marketingstrategie. De campagne wordt verder aangejaagd via zowel paid als organic online kanalen, op Facebook, Instagram, Linkedin en Google Ads. Daarnaast zetten we “Display Advertising” in op een relevante reis-app en rondom de verschillende locaties d.m.v. “geo-targeting”.’



Perroncolleges



‘In de Perroncolleges stellen we prikkelende vragen rondom interessante, actuele onderwerpen’, vertelt Koolen. ‘De onderwerpen variëren van veilige wifi-netwerken en transpirerende bossen tot de rechten die slimme robots eventueel moeten krijgen en het effect van opstanden in de geschiedenis. Daarmee bestrijken we ons complete pakket aan wetenschapsgebieden. De Perroncolleges, krijgen een vervolg op de website van de Open Universiteit, waar we verdiepende content delen met de bezoeker. Ook verwijzen we hen daarbij naar de relevante opleidingen die aansluiten op het thema en die we als Open Universiteit aanbieden.’



Aftrap



De aftrap van de campagne vindt plaats op maandag 5 november op Amsterdam CS. Gjalt-Jorn Peters, verbonden als universitair docent aan de faculteit Psychologie en onderwijswetenschappen van de Open Universiteit, verzorgt dan elk halfuur een live mini-Perroncollege rondom het thema “Drugsgebruik: gezondheid, preventie en gedragsverandering”. Koolen: ‘Daarna start de eigenlijke videocampagne op diverse grote stations in Nederland. De hele campagne duurt zeven weken.’