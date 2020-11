Ruim 2.200 mensen maken zich met 35 push-ups sterk voor vrouwenrechten

Van Utrechtse raadsleden tot de IC-afdeling in Leiden en BN’ers zoals Geraldine Kemper



Morgen, op de Internationale Dag tegen Geweld tegen Vrouwen, werken ruim 2.200 deelnemers zich in het zweet door zich 35 keer op te drukken. Het is de afsluiting van de Women’s Rights Challenge, een sportieve uitdaging geïnitieerd door vrouwenrechtenorganisatie ActionAid. Met deze actie vraagt de organisatie aandacht voor de toename van geweld tegen vrouwen tijdens de coronapandemie. In Nederland en wereldwijd. Tegelijkertijd zamelden deelnemers de afgelopen weken geld in om vrouwenrechten via programma’s wereldwijd te kunnen versterken en beschermen. De teller staat inmiddels op meer dan €100.000! Dat dit onderwerp leeft blijkt wel uit het grote aantal enthousiaste deelnemers, waaronder ook een aantal teams uit de gezondheidszorg, regionale politiek, sportclubs, politie en bekende Nederlanders.



Jannelieke Aalstein, directeur van ActionAid Nederland zegt: “Het is hartverwarmend om te zien dat zoveel mensen zich inzetten voor vrouwenrechten wereldwijd. Van de Gemeenteraad Utrecht tot het Intensive Care team in Leiden, een groep dierenartsen, damesdisputen en sportclubs. Maar ook veel individuele supporters. Iedereen doet mee! Geweld tegen vrouwen is duidelijk een onderwerp dat veel mensen raakt en waarvoor ze in actie komen. Samen kunnen we zorgen dat er meer aandacht voor is en het wereldwijd echt wordt aangepakt. “



Geraldine Kemper, ambassadeur van ActionAid licht toe: “Tijdens de coronapandemie is het aantal geweldsmeldingen in de wereld enorm toegenomen. In Bangladesh zagen we bijvoorbeeld bijna een vertienvoudiging van het aantal meldingen. Schokkende cijfers. Als ambassadeur van ActionAid maak ik me sterk voor de positie van vrouwen wereldwijd en daarom doe ik zelf ook mee aan deze challenge.”



Het Team van de Intensive Care van het LUMC in Leiden: “Als Intensive Care team zijn we gewend om in teamverband te werken en te presteren. We halen het beste in elkaar naar boven en zijn op ons best als de druk hoog is. Helaas is er in deze gekke tijd geen ruimte om elkaar buiten het werk te zien, bijvoorbeeld tijdens een borrel. Daarom besloten we om deel te nemen aan de Women’s Rights Challenge van ActionAid. Dan doen we toch iets samen en dragen we bij aan zo'n belangrijk doel”.



De 35 push-ups staan symbool voor de 35 procent van de vrouwen die wereldwijd te maken krijgen met geweld. Dat zijn 1 miljard vrouwen. Tijdens de coronacrisis is dit percentage verder toegenomen. Geweld tegen vrouwen vindt niet alleen plaats in de huiselijke sfeer of in openbare ruimtes maar ook op het werk, bijvoorbeeld in de productieketens van internationale bedrijven.



Zo bleek uit onderzoek van ActionAid in 2019 dat 80 procent van de vrouwelijke textielmedewerkers in Dhaka, Bangladesh zelf te maken kreeg met geweld of zag dat collega’s slachtoffer van geweld werden.



Tijdens het slotevent morgenavond om 19:00u doen 2.200 deelnemers gezamenlijk 35 push-ups en maken we letterlijk een vuist tegen geweld. Het event vindt plaats in de VondelCS en zal online te volgen zijn via een livestream op Facebook. Bekijk hier vast de korte video van deelnemers die thuis hard aan het trainen zijn voor de grote finale morgen: