Nederland bij hekkensluiters klimaatfinanciering arme landen

Nederland is een van de rijke, meest vervuilende landen, die laks zijn bij het nakomen van hun belofte om arme landen te helpen bij klimaataanpassing. Net als Australië, Canada en de Verenigde Staten geeft Nederland maar een derde van wat een redelijk aandeel zou zijn. Daarmee ontzeggen deze landen miljarden aan arme landen die dit geld dringend nodig hebben om hun CO2-uitstoot terug te dringen en zich te beschermen tegen de gevolgen van de klimaatcrisis.



Bij de opening vandaag van de Green Climate Fund Pledging Conference in Parijs, blijkt dat rijke landen samen 7,5 miljard dollar hebben toegezegd. Dat is de helft van de 15 miljard die volgens Oxfam Novib nodig is om tegemoet te komen aan de snel groeiende behoefte van ontwikkelingslanden. Meer dan 300 projecten voor klimaataanpassing zitten in de pijplijn en wachten op financiering.



De houding van hekkensluiters als Nederland staat in schril contract met Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Noorwegen en Zweden, die hun bijdragen verdubbelden sinds de eerste funding-ronde in 2014/15.



Hugo Hooijer, klimaatexpert van Oxfam Novib: ‘Voor veel arme landen is het Green Climate Fund letterlijk van levensbelang. Zonder de bijdragen van rijke landen, de veroorzakers van de klimaatcrisis, zullen steeds meer inwoners van arme landen die nu al de hardste klappen krijgen, niet meer kunnen overleven in het snel veranderende klimaat. Extreme overstromingen en droogte bedreigen nu al miljoenen mensen.’



‘En laten we niet net doen of er geen geld is: ‘Wereldwijd investeren we bijna een biljoen dollar in olie, kolen, gas. Alleen al de investeringen in fossiele brandstof is 100 keer hoger dan wat rijke landen nu toezeggen aan klimaatfinanciering voor de meest kwetsbare landen.’



Het Green Climate Fund werd in 2010 opgezet. Het is het belangrijkste multilaterale kanaal voor rijke landen om arme landen te ondersteunen in het tegengaan van de klimaatcrisis. In de afgelopen jaren zijn ruim 110 projecten vanuit het Fonds gefinancierd, onder meer de uitbreiding van zonne-energie in Nigeria en Mali, herstel van bossen in Honduras en het verduurzamen van de landbouw in Bhutan en Belize.



