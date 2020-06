Op wereldvluchtelingendag speciale editie Nacht van de Vluchteling

Met minister Kaag, burgemeester Marcouch, Art Rooijakkers, Sinan Can, Gers Pardoel, Waldemar Torenstra en Hadewych Minis de nacht in.



Op wereldvluchtelingendag, zaterdag 20 juni, maken deelnemers in heel Nederland tussen 22:00-00:00 hun laatste kilometers van een bijzondere, digitale editie van de Nacht van de Vluchteling.



Vanwege de corona maatregelen is de 11e editie van het jaarlijkse evenement van Stichting Vluchteling, anders dan anders. Vorig jaar liepen bijna 6000 mensen 40 kilometer in de nacht om geld op te halen en aandacht vragen voor het lot van vluchtelingen wereldwijd. Dit jaar is de Nacht van de Vluchteling digitaal: #nvdvgoesdigital. Middels een app op de telefoon hebben duizenden mensen de afgelopen weken al kilometers gemaakt in hun eigen omgeving. Zaterdag 20 juni maken zij alleen, maar toch gezamenlijk, hun laatste kilometers.



Om 22 uur 's avonds staan in de 10 steden van de nacht, 10 ambassadeurs klaar om het startsein te geven voor de dappere lopers. Dapper, omdat zij er dit jaar alleen voor staan. Vanuit de Zuiveringshal in de Westergasfabriek in Amsterdam verzorgt Art Rooijakkers van 21:30 tot 00:00 een livestream en schakelt hij tussen de 9 andere steden waar hij in gesprek gaat met de ambassadeurs en de lopers. Op deze manier staat men toch met elkaar in verbinding. De livestream is te volgen via www.nachtvandevluchteling.nl.



In deze steden staan de volgende ambassadeurs klaar: in Haarlem Hadewych Minis, in Rotterdam Pernille La Lau, in Utrecht Waldemar Torenstra, in Amersfoort Igmar Felicia, in Eindhoven Frank Lammers, in Tilburg Gers Pardoel, in Nijmegen Sinan Can, in Arnhem burgemeester Marcouch en in den Haag Andrew Makkinga. Minister Kaag spreekt vlak voor 22:00 uur samen met directeur Tineke Ceelen de lopers vanuit Den Haag toe om hen succes te wensen.



"Eén op de 97 mensen wereldwijd is op de vlucht. Juist in deze tijd, nu de corona-pandemie ons allemaal bedreigt en vluchtelingen extra kwetsbaar maakt, is solidariteit met hen niets minder dan onze plicht. We zetten tijdens de Nacht van de Vluchteling dan ook ons beste beentje voor. Juist nu." aldus Tineke Ceelen.