Jarig VluchtelingenWerk roept op je uit te spreken voor vluchtelingen

VluchtelingenWerk Nederland stond vandaag stil bij haar 40-jarig bestaan. Tijdens een bijeenkomst in Zaandam werd terug- en vooruitgeblikt met directeur Abdeluheb Choho en met historicus en columnist James Kennedy. Vluchtelingen van toen en nu gingen in gesprek over hun ervaringen rond opvang en draagvlak in de samenleving. Dieuwertje Blok reikte de VluchtelingenWerk Awards uit. De VluchtelingenWerk Voorvechter Award ging naar Berend en Pjotr Sauer, die al drie jaar belangeloos vakantieweken voor vluchtelingkinderen en hun ouders organiseren. Ook ging er een symbolische Award naar alle bijna 15.000 vrijwilligers van VluchtelingenWerk en ontving ambassadeur Mo Hersi de Lefgozer Award. Z.M. Koning Willem-Alexander was aanwezig bij de bijeenkomst.



Vluchtelingvraagstuk onverminderd relevant



‘40 jaar VluchtelingenWerk is wat ons betreft geen reden om feest te vieren, maar het is wel een belangrijke mijlpaal om bij stil te staan’, benadrukte directeur Abdeluheb Choho in zijn speech. ‘In al die 40 jaar hebben wij duizenden vluchtelingen kunnen bijstaan en even zoveel vluchtelingen geholpen bij het bouwen aan een toekomst in ons land. Dankzij eveneens duizenden vrijwilligers en donateurs die ons werk mede mogelijk maken. Die wetenschap vervult ons met trots, vervult mij met trots, en geeft duiding aan ons werk en creëert urgentie om daarmee onverminderd verder te gaan.’



‘Spreek je uit’



Het vluchtelingenvraagstuk is onverminderd relevant en vraagt continue aandacht. Wereldwijd zijn nog steeds miljoenen mensen op de vlucht. De verantwoordelijkheid voor vluchtelingen wordt steeds meer afgeschoven en een solidair en gemeenschappelijk asielbeleid lijkt verder weg dan ooit. Choho vervolgt zijn speech; ‘Wie had gedacht, dat we migranten en vluchtelingen wekenlang op de Middellandse zee rond laten dobberen, omdat niemand in Europa zijn verantwoordelijkheid wil nemen? Wie had ooit gedacht, dat juist een land als Nederland, weigert onderdeel te zijn van de oplossing?’ Choho wijst ons op onze verantwoordelijkheid onze stem te laten horen en niet langer onderdeel te zijn van de zwijgende meerderheid. ‘We moeten laten zien dat er draagvlak is, zichtbaar maken dat driekwart van de mensen positief staat tegenover vluchtelingen. We moeten strijden en ons onvermoeibaar laten horen tegen de afkalving van de rechtspositie van vluchtelingen. Onderdeel worden van de oplossing, en ons moeten aansluiten bij een coalition of the willing om mensen die gered worden op zee op te vangen. Ieder vanuit zijn of haar eigen rol.’



Over VluchtelingenWerk Nederland



Met bijna 15.000 vrijwilligers, 65.000 donateurs en vele samenwerkingspartners staat VluchtelingenWerk Nederland midden in de maatschappij om vluchtelingen te blijven steunen bij de opbouw van een nieuw bestaan. VluchtelingenWerk is een onafhankelijke organisatie die zich inzet voor bescherming van mensen die huis en haard moesten verlaten vanwege oorlog, politiek geweld, hun seksuele geaardheid, afkomst of religie. VluchtelingenWerk begeleidt hen vanaf het moment van binnenkomst tot en met hun integratie in de Nederlandse samenleving.