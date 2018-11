“Nederlands vestigingsklimaat profiteert van huidige Brexit-Deal”

Tijdens Going Global, hét event tijdens Global Entrepreneur Week in Londen, komen ruim 4000 ondernemers en overheid bureaus samen gericht op internationaal zakendoen. Mede dankzij het voorspellen van de Brexit Deal en de daarop ingerichte campagne, weet Nederland het gesprek van de dag te worden.



‘A Brexit Deal At Last’



Deze campagne slogan laat menig hoofd op het event draaien. Door de Nederlandse vertegenwoordiging op het event, was aan deze Brexit Deal namelijk al een aantal weken geleden invulling gegeven. Namelijk, door Engelse ondernemers gratis begeleiding te verstrekken met hun start in Nederland. “De Brexit-deal is goed nieuws voor zowel Nederlandse als Engelse ondernemers, maar het Nederlands vestigingsklimaat blijft profiteren”, aldus Dennis Vermeulen, CEO van INCO Business Group.



INCO Business Group heeft de afgelopen 2 jaar tientallen ondernemingen naar Nederland begeleidt, nadat het in 2016 een brexit congres aankondigde dat nationale aandacht kreeg. “Er zijn diverse industrieën hard geraakt door de Brexit. Wij zien dat met name in de pharma-industrie, waarbij we diverse ondernemers hebben begeleid om de EMA te volgen naar Amsterdam. Maar ook qua startup-ecosysteem komt Nederland goed onder de aandacht als alternatief voor Engeland’, aldus Dennis Vermeulen.



Oplossen van Brexit-probleem



Tijdens het event zijn constructieve gesprekken gevoerd met afgevaardigden van Transferwise, en diverse andere ondernemingen - die momenteel meerdere landen in Europa afwegen als hoofdkantoor op het vaste land.



Nederland komt goed uit de bus, en niet alleen bij ondernemers. Met de Engelse Investment & Trade, en de Schotse Kamer van Koophandel zijn de mogelijkheden besproken om Nederland onder de aandacht te brengen als oplossing voor het ‘Brexit-probleem, dat ook na de Brexit deal blijft bestaan. Jaarlijks benaderen honderden Brexit-ondernemers deze instanties, met vragen over de impact van Brexit op hun onderneming. Dit gaat vaak om ‘passporting’ van licenties uit Engeland, en andere praktische kwesties, die de huidige Brexit deal niet oplost.



“De Brexit Deal biedt perspectief vanwege de tot standhouding van de Douane Unie maar voor het engelse bedrijfsleven blijft het noodzaak om alternatieve oplossingen in Europa te zoeken - Nederland profiteert hier uiteraard van. “, aldus Dennis.



Global Entrepreneurship Week in London



INCO Business Group is de komende twee dagen nog te vinden als exhibitor van Going Global in Excel Londen, waar zij ook een masterclass zullen geven over internationaal zakendoen en mogelijkheden van het Nederlands Vestigingsklimaat. De komende maanden verwacht het tientallen ondernemingen te begeleiden naar Nederland.