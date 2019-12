TVM foundation draagt bij aan de Meule van Wassens in Zuidwolde

De kap zit er op, molenstenen zijn binnen en de wieken zijn bevestigd. Nog even en de Meule van Wassens in Zuidwolde kan weer aan het werk. Karst Breeuwsma, penningmeester van de Meule, ontving de cheque van 5000 euro van de TVM foundation uit handen Dirk Jan Klein Essink, secretaris van de TVM foundation en CFRO van TVM verzekeringen.



Jannes Kamphuis, (oud-)medewerker van TVM en inwoner van Zuidwolde deed de aanvraag bij de TVM foundation. “De molen heeft vroeger een belangrijke rol gehad in Zuidwolde, straks kan ook de jeugd kennis maken met de cultureel historische waarden van de molen.”



De molen is bijna weer klaar voor gebruik



Karst Breeuwsma: “De donatie van de TVM foundation is goed besteed. Hierdoor konden we de ingang van de molen verruimen en de gemetselde veldkeien opruimen.”



De 1e vracht tarwe ligt al klaar om gemalen te worden. Het doel is om met de molen op langere termijn voldoende inkomsten te kunnen verdienen om te molen te kunnen blijven onderhouden. Door naast de molen een gebouw met sanitaire voorzieningen, ontvangst- en winkelruimte te plaatsen, kunnen de vele bezoekers kennismaken met geschiedenis van de molen en de producten uit eigen omgeving.



De TVM foundation ondersteunt maatschappelijke initiatieven



De Coöperatie TVM reserveert jaarlijks een deel van haar winst en doneert deze aan de TVM foundation. De stichting ondersteunt maatschappelijke initiatieven. Meer informatie over de initiatieven, de voorwaarden en over hoe u een aanvraag indient, vindt u op www.tvmfoundation.nl.