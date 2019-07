5-puntenplan om een nieuwe Mauritius Leaks te voorkomen

Vorige week bleek hoe multinationals op grote schaal belastingen ontwijken via Mauritius. Tegelijk toonde Oxfam ook aan hoe Afrikaanse landen veel inkomsten verliezen aan andere belastingparadijzen, zoals Nederland. Het probleem van belastingontwijking is globaal en moet dan ook groots worden aangepakt. Oxfam stelt nu een 5-puntenplan op om belastingparadijzen voorgoed buitenspel te zetten.



“Het werken aan ontwikkeling van arme en kwetsbare landen is immers dweilen met de kraan open, zolang rijke landen, met Nederland in de voorhoede, blijven toestaan dat bedrijven hun winsten wegsluizen en deze landen van hun belastingopbrengsten beroven, zegt Johan Langerock van Oxfam Novib.



Internationaal roept Oxfam overheden op om de volgende 5 maatregelen tegen belastingontwijking te nemen:



1) Steun internationale afspraken over effectieve minimumtarieven, zodat er in internationaal verband een einde wordt gemaakt aan de belastingrace naar de bodem en bestaande belastinglekken alsnog worden gedicht;



2) Pak misbruik van belastingverdragen aan;



3) Verplicht grote multinationals publiek te rapporteren over hun omzet, winst en belastingafdracht per land waar ze actief zijn.



4) Zorg voor een effectieve zwarte lijst van belastingparadijzen en neem sterke maatregelen tegen deze belastingparadijzen;



5) Steun een gelijkwaardige plaats voor ontwikkelingslanden aan de internationale onderhandelingstafel.



Naast deze punten zou Nederland ook, los van andere landen, meer actie moeten ondernemen. Nederland heeft de afgelopen jaren weliswaar verschillende maatregelen tegen belastingontwijking genomen en toegezegd, maar deze gaan vaak niet ver genoeg. Zo werkt het kabinet momenteel aan een wetsvoorstel voor een voorwaardelijke bronbelasting, waardoor Nederland vanaf 2021 belasting kan inhouden op bepaalde financiële stromen naar belastingparadijzen. Voor Oxfam moet in dat wetsvoorstel verzekerd worden dat deze bronbelasting ook effectief zal zijn tegen belastingontwijking naar landen als Mauritius.