Fysiek en virtueel interieur zonneauto Lightyear op Dutch Design Week

Nederlandse autobouwer Lightyear toont deze week een wit model interieur om ideeën en feedback op te halen tijdens een van de grootste design festivals ter wereld, de Dutch Design Week in Eindhoven. Niet alleen geeft het interieur model met wit beklede stoelen de mogelijkheid de auto fysiek te ervaren, de virtual reality demonstratie voegt daar een hyperrealistische visuele weergave aan toe. Bezoekers kunnen met hun eigen handen zelfs bepaalde functies van de aanstaande zonneauto bedienen.



“Vroege feedback is essentieel”, zegt Koen van Ham, Chief Design bij Lightyear. “Ons doel is om een interieur te ontwerpen waar de gebruiker écht centraal staat. Te vaak slaan nieuwe producten de plank mis zodra ze de markt bereiken. Doordat nieuwe technieken zich steeds sneller ontwikkelen, dient men deze nog eerder te valideren met daadwerkelijke gebruikers. Dit is voor ons een kans om heel vroeg al de juiste inzichten op te halen en de wensen van de klant de hoogste prioriteit te geven.”



Om snel verbeteringen in het ontwerp te testen, maakt Lightyear gebruik van een virtual reality model, wat op dagelijkse basis veranderd kan worden om verbeteringen te testen. Daardoor kunnen meer gewaagde concepten worden geprobeerd die een veel beter comfort, gebruiksgemak of rijervaring opleveren. In de autoindustrie is het gangbaar om het ontwerp alleen op gezette tijden in besloten testgroepen te laten testen. “Dat is zonde, daarmee loop je een hoop potentiële verbeteringen in het ontwerp mis”.



Vrijdagavond om 22:55 licht CEO Lex Hoefsloot bij VPRO Toekomstbouwers op NPO2 de missie van Lightyear toe. De snelgroeiende startup werkt inmiddels met bijna 100 mensen in Helmond op de Automotive Campus aan de eerste prototypes van de Lightyear One. Het bedrijf streeft ernaar om uiteindelijk betaalbare en 100% schone mobiliteit beschikbaar te maken voor een grote groep mensen.



Het eerste model, Lightyear One, onderscheidt zich door zijn zonnedak en grote actieradius. Met de energie opgewekt door de geïntegreerde zonnecellen kan jaarlijks tussen de 8,000 en 10,000 kilometer gratis en volledig duurzaam gereden worden. De rest van de kilometers wordt geladen via het net. In praktijk hoeft de Lightyear One in de zomer in Nederland 1 tot bijna 2 maanden helemaal niet aan de stekker. De vierwielaangedreven exclusieve sedan heeft bovendien veel bodemvrijheid, wat het de eerste elektrische auto maakt die bijna overal ter wereld kan opereren.



Lightyear is op zaterdag en zondag te bezoeken in the Embassy of Mobility, te vinden in de voormalige V&D in het centrum van Eindhoven. Hier is het mogelijk om tussen 13:00-14:00 en 15:00-16:00 uur de Virtual Reality demo te ervaren.