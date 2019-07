Grootste singles feest van Nederland in Zandvoort

Op zaterdag 3 augustus vindt het grootste strandfeest van Nederland voor singles óóit plaats. Ruim 1500 vrijgezellen gaan een unieke dag beleven op het strand van Zandvoort. “Singles willen tegenwoordig gewoon plezier maken. En dan spontaan en ongedwongen wellicht iemand ontmoeten”, aldus organisator Roy van Ammers van VillaVibes.



Er is een beweging gaande in Nederland. Steeds meer singles geven aan dat ze een beetje moe worden van het online daten. Iemand spontaan ontmoeten blijft nog steeds de grootse wens. Iedereen vindt het leuk om nieuwe mensen te ontmoeten en gewoon een praatje te maken. En tijdens dit feest weet je zeker dat die persoon ook vrijgezel is want anders kom je niet binnen.



Net als een regulier festival heeft dit strandfeest volop muziek, food en entertainment. Roy: “Deze avond heeft echter wel een uniek karakter. Er worden allerlei activiteiten georganiseerd om ervoor te zorgen dat je op een leuke manier met anderen in contact komt. Doe bijvoorbeeld mee met de VillaVibes Pop-quiz of win een dans battle in de Silent Disco area. Er is ook een reuze opblaas­twister waar je gegarandeerd vanaf komt met een grote glimlach en nieuwe vrienden”.



VillaVibes is vooral bekend van de leuke groepsreizen en weekenden die ze organiseren voor hoger opgeleide singles. “We garanderen op dit feest dat de man-vrouw verhouding ongeveer in balans is. Daarnaast komt zo’n 50% alleen en de andere helft samen een vriend(in) die ook vrijgezel is”. De reacties op het event vorig jaar waren zeer positief en dat blijkt ook wel uit de kaartverkoop van dit jaar. Alle 750 vrouwen kaarten zijn uitverkocht. “Dit feest heeft een enorme aantrekkingskracht en we zijn in gesprek met partners uit Zandvoort om het volgend jaar nog verder uit te breiden. De badplaats is een uniek platform voor dit soort initiatieven en er wordt echt meegedacht over doorontwikkeling”, blikt Roy vooruit. “Maar eerst maar eens genieten van een mooi feest dit jaar.”



Wat: Singles Beach Festival – VillaVibes



Wanneer: Zaterdag 3 augustus van 14 tot 23 uur.



Waar: Beachclub Barefoot Cottage – Zandvoort aan Zee.



Informatie: www.villavibes.nl/strandfeest