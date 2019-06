Kinderrechtenverdrag roept om tweede revolutie

Zes internationale kinderrechtenorganisaties roepen wereldleiders op om Kinderrechtenverdrag na te leven

Dertig jaar nadat wereldleiders met het ondertekenen van het VN Kinderrechtenverdrag beloofden de rechten van kinderen te beschermen, gaan miljoenen kinderen nog steeds niet naar school, leven miljoenen kinderen in armoede en/of hebben te maken met uitbuiting, geweld, verwaarlozing en misbruik. Met het rapport ‘A Second Revolution: 30 years of child rights, and the unfinished agenda’, roepen zes internationale kinderrechtenorganisaties wereldleiders ter verantwoording om de beloftes, die gedaan zijn met de ratificatie van het Kinderrechtenverdrag, in te lossen.



Internationale kinderrechtenorganisaties SOS Kinderdorpen, ChildFund Alliance, Plan International, Save the Children International, Terre des Hommes International Federation en World Vision International hebben zich verenigd in de Joining Forces Alliance. Gezamenlijk maken ze met het initiatief ‘Child Rights Now!’ een vuist richting de internationale gemeenschap en roepen hen op om de rechten van kinderen na te leven.



Kwetsbare groepen blijven achter

"Sinds het Kinderrechtenverdrag dertig jaar geleden werd aangenomen is er aanzienlijke vooruitgang geboekt voor kinderen. Maar we kunnen onze ogen niet sluiten voor de miljoenen kinderen wiens rechten nog steeds met voeten worden getreden”, zegt Meg Gardinier, voorzitter van de Joining Forces Alliance. “Het gaat om de meest kwetsbare kinderen. Vluchtelingenkinderen, kinderen die in extreme armoede leven of in kwetsbare staten wonen en kinderen met een handicap.



Kinderen met een handicap. Het zijn deze gemarginaliseerde kinderen die in de steek worden gelaten. Dit is een moreel, juridisch en economisch falen dat de wereld zich niet kan veroorloven. We zijn tekortgeschoten en we moeten het beter doen."



De Joining Forces Alliance deelt statistieken die blootleggen welke uitdagingen er liggen. De verenigende kinderrechtenorganisaties melden dat elk jaar:

- meer dan 5 miljoen kinderen sterven aan oorzaken die te voorkomen zijn en dat bijna de helft van deze sterfgevallen is toe te schrijven aan ondervoeding;

- 95.000 kinderen - 70% jongens - worden vermoord;

- 15 miljoen minderjarige meisjes te maken krijgen met gedwongen seks;

- 64 miljoen kinderen geen toegang tot hebben tot lager onderwijs.



Norbert Meder, CEO van SOS Kinderdorpen Internationaal noemt nadrukkelijk de grote groep kinderen die opgroeit zonder ouderlijke zorg of die het risico loopt om de ouderlijke zorg te verliezen. Het gaat om 220 miljoen kinderen wereldwijd.



Redenen voor stagnatie in naleven Kinderrechtenverdrag

Het rapport van de Joining Forces Alliance belicht sleutelfactoren die bijdragen aan de hiaten in het naleven van het Kinderrechtenverdrag. Het gaat onder meer om een gebrek aan investeringen in diensten die van cruciaal belang zijn voor het naleven van de rechten van kinderen.



De meeste landen blijven bijvoorbeeld ver achter bij de besteding van de 5-6% van het Bruto Nationaal Product om de dekking van essentiële gezondheidszorg te waarborgen. Daarnaast schiet humanitaire hulp tekort als het aankomt op gezondheidszorg en onderwijs.



Een andere factor die er voor zorgt dat er geen verdere vooruitgang wordt geboekt in het naleven van het Kinderrechtenverdrag is het gebrek aan kwalitatieve data. Overheden hebben de neiging om zich te baseren op nationale gemiddelden. Hierdoor zijn kwetsbare doelgroepen niet te identificeren en is het niet mogelijk om vooruitgang binnen deze gemarginaliseerde groepen te monitoren. Dit is van cruciaal belang, omdat rechtenschendingen met name geconcentreerd zijn binnen deze kwetsbare groepen.



Geef kinderen een stem

De Joining Forces Alliance roept de internationale gemeenschap op om alle rechten van kinderen, zoals geformuleerd in het Kinderrechtenverdrag, na te leven. Daarbij noemen ze concreet:

- de implementatie van inclusieve wetgeving, budgetten en programma’s waarmee alle kinderen worden bereikt;

- het bevorderen van de rechten van alle gemarginaliseerde kinderen en ook het opkomen voor gendergelijkheid;

- het laten deelnemen van kinderen door hen een stem te geven en hen te ondersteunen om gebruik te hun recht om zich vrijelijk uit te spreken.



De verenigende kinderrechtenorganisaties stellen dat het van cruciaal belang is om te luisteren naar kinderen om überhaupt vooruitgang te boeken in het naleven van het Kinderrechtenverdrag. De organisaties stellen dat kinderen nog steeds veelvuldig behandeld worden als passieve ontvangers van beslissingen van volwassenen, ondanks het feit dat kinderparticipatie één van de kernbeginselen is van het Kinderrechtenverdrag.