Nederlands Relined Fiber Network verbindt Duitse datacenters

Het Nederlandse bedrijf Relined Fiber Network breidt haar Dark Fiber netwerk uit naar Duitsland. Met een metro glasvezelnetwerk in Frankfurt gaat Relined, net als in Amsterdam, datacenter verbindingen leveren. Hiermee zijn twee belangrijke internetknooppunten in Europa aangesloten op het netwerk van Relined.



Frankfurt behoort, samen met Amsterdam, wereldwijd tot de grootste internetknooppunten. Met het metronetwerk in deze twee grootste internetknooppunten kan Relined verder groeien. Ook in de vraag naar internationale Dark Fiber verbindingen (onbelichte glasvezel), zoals van Amsterdam naar Frankfurt, kan Relined voorzien. Het metronetwerk in Frankfurt is toekomstgericht, in het ontwerp is direct rekening gehouden met de overige aanwezige datacenters. Deze kunnen eenvoudig worden aangesloten op het netwerk in Frankfurt.



In 2017 werd officieel Relined GmbH opgericht met als doel het netwerk over de landsgrenzen verder uit te breiden. Nu gaat de verhuur van Dark Fiber verbindingen buiten Nederland van start. Op het metronetwerk in Frankfurt worden ruim 20 datacenters aangesloten, waaronder de datacenters van Colt, Digital Realty, Equinix, e-Shelter en Interxion. Vanaf heden kunnen verbindingen tussen onnet datacenters in Frankfurt worden geleverd tegen vaste tarieven. Vanaf september 2018 zal het netwerk zo geoptimaliseerd zijn dat verbindingen binnen 1-3 weken opgeleverd kunnen worden.



“Wij zijn sterk aan het groeien. Relined richt zich, als onafhankelijk verhuurder van Dark Fiber, niet enkel op Nederland maar op heel West-Europa. Met ons metronetwerk in Frankfurt hebben we weer een stap gemaakt om dit doel te bereiken,” aldus Jan Willem Tom, Managing Director Relined.



Eind vorig jaar maakte Relined al bekend haar netwerk in Nederland met ruim 7.000 km uit te breiden via een samenwerking met BT. Hiermee heeft Relined een landelijk en fijnmazige uitbreiding van haar netwerk in Nederland gerealiseerd. Met deze uitbreiding, plus een cityring in Frankfurt en eind dit jaar de oplevering van de COBRA datakabel (zeekabel) tussen Eemshaven en Denemarken zijn er al mooie stappen gezet. Met de netwerkuitbreidingen naar Denemarken en Duitsland volgt Relined haar aandeelhouder TenneT, die met haar elektriciteitsnetwerk aanwezig is in Nederland en Duitsland en werkt aan een verbinding richting Denemarken (COBRA datakabel).



Voor meer informatie over het netwerk in Frankfurt of de overige ontwikkelingen en mogelijkheden van Relined, zie de website: https://relined.eu/