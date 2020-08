Oproepkracht profiteert nog niet van versoepelde maatregelen

Oproepkrachten maakten in juli 10% minder uren dan in dezelfde maand vorig jaar. Vooral in de horeca en de uitzendbranche was er veel minder werk. Bakkers, bouwhandels en agrarische bedrijven zetten in juli juist extra flexwerkers in.



Dat blijkt uit onderzoek van HR & payroll leverancier Nmbrs die maandelijks de salarisstroken van bijna 1 miljoen Nederlanders verwerkt.



Oproepkrachten merken nog niets van opheffen lockdown



2020 begon nog zo goed voor oproepkrachten. In januari maakten zij gemiddeld 3,5% meer uren dan in dezelfde maand een jaar eerder. Maar in geval van crisis nemen bedrijven meestal als eerste afscheid van mensen met een 0-urencontract. Dat is ook te zien in de cijfers van Nmbrs. In februari draaiden oproepkrachten gemiddeld al 4,3% minder uren en in de maanden erna bleven de cijfers dalen met als dieptepunt april: - 10,9%. Vanaf mei werden de lockdown-maatregelen stap voor stap versoepeld. Het effect daarvan is nog amper terug te zien in de cijfers van Nmbrs. In juli werden er nog altijd 9,6% minder oproep-uren verloond dan een jaar eerder.



Nog steeds veel minder personeel nodig ondanks heropening horeca



Zoomen we verder in op de cijfers, dan zien we per sector wel grote verschillen. Oproepkrachten in de horeca en de uitzendbranche incasseerden in juli de hardste klappen. Op 1 juli werd het maximum aantal bezoekers voor horecagelegenheden opgeheven. Nmbrs verloonde in juli om en nabij de 2.5 miljoen uren aan oproepkrachten in de horeca. Dat lijkt veel, maar het is wel zo’n 13% minder dan vorig jaar. Bij oproepkrachten in de uitzendbranche (-30,1%) lag dat percentage zelfs nog hoger.



Bakkers, bouwhandels en agrarische bedrijven positieve uitzondering



Dat de coronacrisis niet voor iedereen slecht uitpakt, kun je vragen aan de bakker om de hoek. In juli deden bakkerijen 12,4% meer een beroep op flexwerkers dan vorig jaar. Een duidelijk signaal dat Nederlanders nu meer thuis eten en hun voedsel liever halen bij een vakman dan bij de supermarkt. Uit de cijfers blijkt verder dat we in juli nog steeds massaal staan te klussen; bouwhandels betaalden 9% meer uren uit aan oproepkrachten. Ook agrarische bedrijven schakelden vaker oproepkrachten in: +7,8%.



