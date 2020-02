Sprinc wint Cedris Waarderingsprijs

Het SprincPlank traineeship won vandaag de Cedris Waarderingsprijs. Deze tweejaarlijkse prijs beloont bijzondere initiatieven die werkzoekenden op een innovatieve manier ondersteunen richting betaald werk. Staatssecretaris Tamara van Ark reikte de prijs uit in theater Diligentia tijdens de jaarlijkse Cedris-lezing.



Het SprincPlank traineeship is als winnaar gekozen uit 54 inzendingen, waarvan er vier genomineerd zijn. Het traineeship is een initiatief van Stichting Sprinc, het MVO platform in de regio Parkstad (Zuid-Limburg). Tijdens het traineeship lopen kandidaten 13 weken stage bij een of twee werkgevers, met uitzicht op een betaalde baan. Daar leren ze het vak en ontdekken ze wat ze zelf graag willen doen. Daarnaast volgen deelnemers een dag in de week een opleiding voor persoonlijke ontwikkeling.



Een succesvolle aanpak



‘Het traject creëert een veilige en vertrouwde omgeving waarin deelnemers elkaar durven aan te spreken en motiveren’, vertelt Rutger Ghijsen, een van de begeleiders. De vertrouwensband met de kandidaten zorgt ervoor dat begeleiders van het traject een goed beeld krijgen van de situaties op andere leefdomeinen. Deze signaleringsfunctie maakt het traineeship bijzonder. Het voorkomt vroegtijdige uitval en beschermt het zelfbeeld van de kandidaat. Inmiddels heeft 70 procent van de kandidaten uit het eerste traineeship een betaalde baan. Nieuwe trajecten zijn alweer gestart en nabijgelegen regio’s hebben interesse in de aanpak.







Ook de staatssecretaris was lovend tijdens de prijsuitreiking. ‘De organisatie heeft het inspirerend aangepakt. Het biedt kandidaten de veiligheid om de stap naar werk te zetten. En het biedt werkgevers ook de veiligheid – en de mogelijkheid om de krapte op de arbeidsmarkt op te vullen.’



Een arbeidsmarkt voor de ondernemer van de toekomst



De uitreiking van de Waarderingsprijs was onderdeel van de Cedris-lezing. Jacco Vonhof, voorzitter MKB Nederland, hield dit jaar de lezing. Daarin bepleitte hij de noodzaak van een arbeidsmarkt die aansluit bij het ondernemerschap van de toekomst én die recht doet aan de betekenis van werk voor iedereen. ‘Iedereen die in staat is om mee te doen, moet ook de kans krijgen. Daarbij passen geen regels die het beoogde doel in de weg staan.’



Volgens Jacco Vonhof zijn ondernemers welwillend om een succes te maken van de inclusieve arbeidsmarkt. ‘Om ervoor te zorgen dat mensen meer geld overhouden, moet het verschil tussen werkgeverskosten en netto lonen verkleind worden. Omdat de arbeidskosten te hoog zijn, blijft zinvol werk nu liggen en blijven mensen onnodig thuis zitten. Zonde, want werk is belangrijk voor mensen’, zegt hij.



Publiek sociaal ontwikkelbedrijf



Ook zet Jacco Vonhof zich af tegen het hokjesdenken. Volgens hem is er maar één arbeidsmarkt. Ondernemers die mensen nodig hebben en mensen die werk zoeken. Aan ondernemers is het de taak om het beste uit mensen te halen, juist ook aan de basis van de arbeidsmarkt. Om dat ook voor kwetsbare groepen succesvol te doen pleitte hij voor een publiek sociaal ontwikkelbedrijf in elke arbeidsmarktregio. Sociale werkbedrijven kunnen daar volgens hem een rol in spelen.



­‘We zijn ons talent’



‘Ik merk dat er steeds meer mensen echt anders beginnen te kijken naar mensen met een beperking. Dat moeten we koesteren’, vertelde Rick Brink, minister van gehandicaptenzaken, die op de lezing reflecteerde, ‘We zijn niet onze beperking, we zijn ons talent.’ Rick Brink deed de oproep aan werkgevers en de politiek om samen de krachten te bundelen en dit vraagstuk vanuit de verschillende invalshoeken op te pakken.