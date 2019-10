Eerste prefab schakelstation in Wageningen

De economische groei en de energietransitie betekenen voor Alliander veel werk aan de elektriciteitsnetten. Een flinke uitdaging, zeker in een tijd van een schrijnend tekort aan technici. Omdat het aanleggen van kabels en stations lang duurt, bedenken we innovatieve oplossingen. Zoals de bouw van een prefab schakelstation in Wageningen.



De groei van de Wageningen Campus betekent dat er meer stroom nodig is. Daarom wordt op de Campus een nieuw schakelstation gebouwd. De prefab onderdelen van het station worden direct na fabricage afgeleverd. Een station met deze omvang werd nog niet eerder gebouwd op deze manier. Het schakelstation heeft een afmeting van 25 x 7,7 meter. De panelen worden in de fabriek al voorzien van ‘bakstenen’. Een traditionele manier van bouwen, neemt al snel acht tot negen maanden in beslag. Het prefab schakelstation wordt binnen vier maanden gebouwd.



Alliander ziet kansen in het bouwen van stations op deze manier zodat de capaciteit van het elektriciteitsnet sneller vergroot kan worden. Meerdere type regel- en schakelstations zouden in de toekomst op deze manier gebouwd kunnen worden.



Vergunningen



Toch zit de meeste tijd nog altijd in de aanvraag van een vergunningstraject voor het bouwen van het station en het aanleggen van de kabels. Daarom weten we het liefst zo ver mogelijk van tevoren wat waar moet gebeuren, zodat we vergunningstrajecten op tijd kunnen doorlopen. Dat vraagt om intensief en vroegtijdig samenwerken met gemeenten, provincies en alle andere partners binnen en buiten de energiesector.



Het schakelstation in Wageningen wordt naar verwachting begin 2020 in gebruik genomen.