Vertrek PwC-voorzitter Peter van Mierlo

Vandaag is bekendgemaakt dat PwC’s CEO Peter van Mierlo is voorgedragen als CEO van FMO. Hij gaat met ingang van 1 juli aanstaande PwC verlaten.



Jan Maarten de Jong, voorzitter van de raad van commissarissen: ‘Wij feliciteren Peter van Mierlo met deze prachtige stap in zijn carrière. Wij willen Peter van harte bedanken voor de wijze waarop hij de afgelopen vijf jaar invulling heeft gegeven aan het voorzitterschap van PwC. Het zijn bijzondere jaren geweest, waarin PwC zich in een turbulente tijd onder zijn voorzitterschap heeft ontwikkeld van een enigszins naar binnen gerichte organisatie naar een organisatie die nadrukkelijk rekenschap geeft van haar maatschappelijke rol en van haar verantwoordelijkheden naar een brede groep van klanten, stakeholders, eigen mensen, toezichthouder en politiek.’



Jan Maarten de Jong vervolgt: ‘Peter kan terugkijken op een indrukwekkende ruim dertigjarige carrière binnen PwC. Hij heeft zijn sporen verdiend als leider van de transactiepraktijk en daarna als lid en voorzitter van de Assurance Board. Sinds 2009 maakt hij deel uit van de raad van bestuur, waarvan de laatste vijf jaar als voorzitter.’



‘Het vertrek van Peter van Mierlo valt samen met het einde van zijn negenjarige bestuursperiode. In het kader van de PwC-procedure gericht op de benoeming van de nieuwe CEO per 1 juli, hebben de partners van PwC al een opvolger gekozen, maar diens voorgenomen benoeming moet nog worden goedgekeurd door de externe toezichthouder. Wij hopen dat deze goedkeuring in de loop van juni zal worden verkregen.’



Peter van Mierlo: ‘In mijn nieuwe rol als CEO van FMO komt veel samen van de ervaringen die ik bij PwC heb opgedaan: de ervaring vanuit de transactietijd, de bestuurlijke tijd maar ook vanuit het transformatietraject binnen PwC dat gericht is op de cultuurverandering waarmee elke PwC’er steeds beter in staat is om vanuit de verschillende perspectieven van de diverse stakeholders te kijken naar oplossingen, het daarbij passende gedrag en het bespreekbaar maken van de uitdagingen.



‘Mijn collega’s bij PwC zal ik gaan missen. PwC is een geweldige, constant lerende organisatie en hoewel we misschien niet altijd alles helemaal goed doen, doen we tegelijkertijd heel veel goede dingen en is de maatschappelijke relevantie door alle ontwikkelingen alleen maar toegenomen.’