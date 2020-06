Live meekijken in de monteursbus levert direct sollicitaties op

In de zoektocht naar nieuwe monteurs laat Liander zich niet stoppen door corona. Zo organiseerde de netbeheerder afgelopen week live-uitzendingen om potentiële technici te enthousiasmeren voor de nieuwe leergang ‘elektromonteur’. Ruim 100 belangstellenden keken onder meer via een livestream mee met een monteur. En dat levert een mooi resultaat op: de dag na de uitzending waren er al ruim tien sollicitaties binnen.



Nederland kampt met een aanhoudend tekort aan technici. Voldoende technici is een voorwaarde om de energietransitie te kunnen realiseren. Netbeheerder Liander blijft zich ook in 2020 onverminderd inspannen voor het vergroten van het aantal technici dat Nederland gaat verduurzamen. Dit doet Liander onder meer door nieuwe groepen, zoals statushouders en zij-instromers, te enthousiasmeren voor werk in de techniek en innovatieve opleidingstrajecten aan te bieden. In 2019 werden 174 vacatures voor onder meer monteurs en engineers ingevuld. In 2020 gaat Liander op zoek naar ruim 200 nieuwe technici.



Live in gesprek



Tijdens de uitzending werden de ongeveer honderd kijkers bijgepraat door een Liander-monteur, teamleider, opleidingscoördinator en recruiters. Het ging over Liander, het vakgebied, de opleiding én de arbeidsvoorwaarden. Daarnaast stond veiligheid centraal, als randvoorwaarde om het werk te kunnen uitvoeren.



Voor de kijkers was er de mogelijkheid om live vragen te stellen. De vragen stroomden dan ook binnen. Denk bijvoorbeeld aan: Kan ik me verder ontwikkelen en doorgroeien? Krijg ik direct een salaris? Hoe lang duurt het opleidingstraject?



Hoogtepunt



“Het hoogtepunt van de uitzending? Dat was toch echt de livestream vanuit de bus van de monteur”, vertelt Renée. “Hij liet iedereen zien hoe de bus er van binnen uit ziet en kon direct vragen beantwoorden. Bijvoorbeeld of hij er ook mee op vakantie mocht, of de bus thuis voor de deur mag staan en welk gereedschap het meest wordt gebruikt.”



Smaakt naar meer



De uitzending werd heel goed ontvangen en direct na afloop werden de recruiters al overladen met telefoontjes van kijkers. En dat levert een mooi resultaat op: de dag na de uitzending waren er al ruim tien sollicitaties binnen! “Voor trainees hebben we laatst ook zo’n uitzending gemaakt, dus het leek ons goed daar nu mee verder te gaan. Het is weer een nieuwe stap die we maken om online in contact te komen met onze doelgroep”, vertelt recruitment marketeer Renée Gosschalk-Harms.



“We zien dat dit concept echt een succes is. Daarom gaan we nu kijken of we deze uitzendingen ook kunnen inzetten voor bijvoorbeeld IT of functies voor Techniek Binnen. Het smaakt in ieder geval naar meer!”