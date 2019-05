Rotterdamse jeugd naar internationale voetbalfinale in Barcelona

Rotterdams amateurteam wint Danone Nations Cup



Krajicek Playground Zuiderpark uit Rotterdam heeft gisteren de landelijke finale van de Danone Nations Cup Nederland gewonnen. Daarmee hebben zij zich geplaatst voor de internationale finale in Barcelona.



Twintig jaar Danone Nations Cup



De Danone Nations Cup is het internationale voetbaltoernooi voor kinderen van 10 tot en met 12 jaar. Via nationale finales kunnen teams zich plaatsen voor de internationale finale die dit jaar wordt gespeeld op 12 oktober in Barcelona. Dit jaar bestaat dit wereldwijde kampioenschap twintig jaar. Het begon allemaal tijdens het WK in Frankrijk in 1998 en inmiddels doen er wereldwijd zo’n 2 miljoen kinderen uit 27 landen mee.



Sinds 2008 is de organisatie van de Danone Nations Cup in Nederland in handen van de Krajicek Foundation. Zo kunnen zij kinderen uit aandachtswijken de kans geven om te schitteren op een internationaal voetbalpodium. 38 amateurteams van verschillende Krajicek Playgrounds hebben tijdens de regiofinales gestreden om een plek in de landelijke finale, die gisteren werd gespeeld in de Johan Cruyff Arena in Amsterdam.



Krajicek Playground Zuiderpark uit Rotterdam naar internationale finale



De tien beste teams speelden onder grote belangstelling in verschillende rondes tegen elkaar. De uiteindelijke finale werd gespeeld tussen Krajicek Playground Binnenpark uit Zoetermeer en Zuiderpark uit Rotterdam. Het was een spannende finale waarin de teams lange tijd gelijk op gingen. Uiteindelijk wist Zuiderpark via de linkerflank een goal te maken en met nog maar drie minuten op de klok, wist Binnenpark het tij niet meer te keren. Krajicek Playground Zuiderpark uit Rotterdam mag Nederland gaan vertegenwoordigen tijdens de internationale finale.



“De afgelopen weken hebben we samen hard getraind voor de Danone Nations Cup. Ik ben zo trots dat we vandaag als team voor de overwinning zijn gegaan en nu Nederland mogen gaan vertegenwoordigen in Barcelona. Veel van deze jongens zijn daar nog nooit geweest en wordt het dus in meerdere opzichten een bijzondere ervaring. Ik hoop dat iedereen mee zal kijken via de livestream wanneer wij daar in die grote internationale finale staan.” ; zegt de trotse buurtsportcoach Yassin el Bouyakoubi.



Over de Danone Nations Cup



De Danone Nations Cup is een internationaal voetbaltoernooi voor kinderen uit de hele wereld en wordt sinds 2000 jaarlijks georganiseerd. Voetbal is de aanleiding om kinderen in aanraking te brengen met nieuwe plekken en culturen en waar diversiteit en gelijkheid gepromoot worden. De kernwaarden van het toernooi zijn respect, humanisme, openheid en fairplay en worden dan ook beloond met de Fair Play Cup.



Bekende internationale ambassadeurs van het toernooi zijn Zinedine Zidane (Frankrijk), Blaise Matuidi (Frankrijk) en Gheorghe Hagi (Roemenië).



Via nationale play-offs kunnen teams zich plaatsen voor de internationale finale. In Nederland organiseert de Krajicek Foundation de Danone Nations Cup. Kinderen uit aandachtswijken krijgen hiermee de kans om te schitteren op een internationaal voetbalpodium. In 2017 heeft Krajicek Playground Bolnes uit Ridderkerk de Fair Play Cup tijdens de internationale finale in New York gewonnen.



Aan de Danone Nations Cup doen dit jaar meer dan twee miljoen kinderen uit 27 landen in de leeftijd van 10 tot en met 12 jaar mee. Via de nationale finale kunnen zij zich plaatsen voor de internationale finale op 12 oktober in het RCDE stadion in Barcelona.



Het 20-jarige bestaan wordt bovendien gevierd met een nieuwe slogan gebaseerd op Danone’s One Planet One Health visie: Play Football, Change the Game.



