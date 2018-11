COLOGNE FINE ART 2018 verleidt tot verzamelen

In de Young Collectors Room op COLOGNE FINE ART kost een echt collector’s item niet meer dan €5.000. Van 22 t/m 25 november opent de Duitse kunstbeurs haar deuren in de Koelnmesse, waar met de speciale presentatie voor beginnende verzamelaars een Keulse traditie in ere wordt gehouden. Hiermee wordt een podium geboden aan de met zorg geselecteerde kunstwerken en objecten uit de collecties van de standhouders. Ze worden in een aantrekkelijke aparte expositie gearrangeerd, om bezoekers te enthousiasmeren en inspireren. De stukken zijn allemaal gekeurd en gedocumenteerd. www.colognefineart.de



Vooral jonge verzamelaars zullen opgetogen zijn over de Young Collectors Room. De speciale enscenering toont niet alleen hoe je een collectie kunt combineren, maar maakt nieuwsgierig naar de achtergronden van het gebodene, en nodigt uit tot ontdekkingen in een ontspannen setting. Duidelijke prijslijsten en aanwezige deskundigen bieden verder inzicht. De lage prijzen trekken ieder jaar ook gevestigde verzamelaars en kunstliefhebbers aan, die op ontdekkingen uit zijn.



ED Gallery biedt voor €3.000 een door Otto Prutscher ontworpen en bij Thonet in 1905 gefabriceerde fauteuil aan van licht mahonie aan. De grote surrealist Max Ernst is met een gesigneerde lithografie uit 1971 vertegenwoordigd. Voor €2.800 is het kleine, op Japans papier gedrukte ‘Au petits agneaux VI’ bij Galerie Française te koop. Liefhebbers van het kleurrijke werk van Takashi Murakami kunnen bij Galerie Raphael voor €2.800 de mixed media print ‘NGC - 2371-2 (Gemini Nebula)’ op de kop tikken. Ook aan ambachtelijke hoogstandjes is gedacht: Galerie Kommoss biedt een met goud en zilver Maki op zwarte lak gedecoreerde theedoos aan. De beroemde Japanse lakkunstenaar Kakinoki Akira is de maker van dit jaren zeventig object dat voor €2.400 verkocht mag worden. Wie Italiaans design een warm hart toedraagt, kan voor €1.250 een jaren ’50 consoletafel van Cesare Lacca bemachtigen. Galerie Hirschmann biedt het palissander meubel met marmeren plaat aan. In de categorie abstracte kunst valt Herbert Zangs’ ink tekening op. Galerie Lúzan vraagt voor dit jaren tachtig blad €3.200.



Elk geëxposeerd stuk in de Young Collectors Room krijgt een eigen status door zijn speciale presentatievorm en gaat tegelijkertijd een dialoog met de andere werken aan. Veel bezoekers kunnen in deze context voor het eerst ervaren wat het betekent om te verzamelen.



COLOGNE FINE ART - 22 t/m 25 november 2018



22 t/m 24 november open van 11:00-19:00 uur;



25 november open van 11:00-18:00 uur;



Koelnmesse, Messeplatz 1, Hal 11.2, Keulen, Duitsland