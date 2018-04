LADINGZEKERHEID DOOR STRENGE EUROPESE WETGEVING URGENT THEMA

AFP speelt in op groeiende behoefte om transportschade en claims te minimaliseren

Ladingzekerheid wordt voor fabrikanten die lading vervoeren op pallets een urgent thema. Met de invoering van de EUMOS-wetgeving worden vanaf mei 2018 aanzienlijke hogere eisen gesteld aan het vervoer op pallets binnen de EU. Bovendien verschuift de aansprakelijkheid bij schade van de vervoerder naar de opdrachtgever en kunnen hoge boetes worden opgelegd. AFP is in Europa dé specialist op het gebied van highest performance stretch films (Katan-Ex) waarmee de ladingzekerheid kan worden gemaximaliseerd tegen zo laag mogelijke kosten (TCO). AFP claimt dat het de kosten van schade en de kosten van de folie per pallet significant kan reduceren.



Ladingzekerheid steeds belangrijker in EU

De EUMOS-wetgeving dwingt fabrikanten van producten, transporteurs en hun zakelijke afnemers scherper te kijken naar de veiligheid van het transport van producten op pallets. De wetgeving stelt zware eisen aan de krachten die de lading aan moet kunnen en koppelt hoge boetes aan overtredingen. De invoering moet er onder meer voor zorgen dat de veiligheid op de weg verbetert. AFP biedt met haar innovatieve producten en optimale service de garantie van ladingzekerheid en veiligheid door het gebruik van de juiste folie voor iedere specifieke situatie. AFP is nauwgezet op de hoogte van alle relevante wet- en regelgeving op het gebied van het transport en logistiek van lading op pallets.



Hoge schades voor fabrikanten en transporteurs

In de praktijk blijkt dat fabrikanten en transporteurs tijdens internationale transporten gemiddeld meerdere procenten schade over de totale lading realiseren. Deze schade betreft niet alleen kostbaar verlies van producten maar ook de afhandeling van schades, schadeclaims en het uitvaardigen van nieuwe bestellingen. Dit kan voor multinationals individueel oplopen tot tientallen miljoenen euro’s per jaar. Er worden bovendien in Europa hierdoor jaarlijks honderden miljoenen producten afgekeurd. AFP claimt dat het aantal schades significant kan worden verminderd. Door het gebruik van de juiste machines, procedures en folie kunnen bovendien onnodige productiestops in het palletwikkelproces vrijwel geheel voorkomen worden. AFP beschikt over uitgebreide kennis en ervaring van het palletwikkelproces en werkt nauw samen met een groot aantal toonaangevende Europese fabrikanten, machinefabrikanten, grondstofleveranciers, transporteurs en test centra.



Laagste kostengarantie

De doelstelling van AFP is het voorkomen van productschade tijdens het transport, het minimaliseren van de milieu-impact en het maximaliseren van de veiligheid. Uitgangspunt daarbij is het realiseren van de laagste mogelijke totale kosten bij transport & logistiek en het verpakken van pallets (TCO). In de filosofie van AFP is het gebruik van een zo minimaal mogelijke hoeveelheid folie per pallet eveneens belangrijk. Met ca. 150 gram Katan-Ex folie kan een transportlading van liefst 1.000 kilo veilig worden vastgezet en getransporteerd, een besparing van vaak wel 30% ten opzichte van conventionele folies.



Microlayer folie uit 57 lagen/ Katan-Ex

AFP is de enige partij ter wereld die met behulp van de nieuwste microlayer technieken folie produceert bestaande uit liefst 57 lagen. Onder de merknaam Katan-Ex worden folietypes ontwikkeld die voor iedere specifieke toepassing superieure resultaten opleveren. AFP voert Katan-Ex varianten voor vrijwel alle mogelijke soorten lading en eisen die daaraan worden gesteld. Zoals Katan-Ex met extra UV-bescheming, folie die compliant is met voedselveiligheidseisen, geschikt is voor zware lading of opslag bij koude temperaturen, met maximale diefstalpreventie, ter voorkoming van condensatie of ter bescherming van lading met een onregelmatige structuur of scherpe hoeken en voor lading die extra bescherming nodig heeft. AFP kan fabrikanten en transporteurs in geheel Europa bedienen met haar oplossingen.



Duurzaamheid belangrijk uitgangspunt

AFP zet zich op het gebied van duurzaamheid in door te zorgen dat het verlies van producten als gevolg van schade in het logistieke proces en transport zo minimaal mogelijk is waardoor een positieve bijdrage aan het milieu wordt geleverd. Daarnaast kan inmiddels 95% van de AFP-folies worden gerecycled en zet AFP zich met haar afnemers actief in om dit ook in de recycleketen op te nemen. Afval dat tijdens de productie vrijkomt wordt voor 99% hergebruikt en door het gebruik van dunnere en lichtere folies wordt minimaal 30% minder plastic materiaal (t.o.v. conventionele folies) gebruikt.



Samenwerking met Jindal

Door de samenwerking met moedermaatschappij Jindal, een van de grootste spelers op het gebied van BOPP film BOPET film ter wereld, is AFP nog beter in staat folies te ontwikkelen die tevens door klanten wereldwijd kunnen worden gebruikt. Sinds 1 oktober 2017 is Jindal eigenaar van AFP. Jindal heeft vestigingen in Nederland, België, Luxemburg, Italië, India en de Verenigde Staten. Voor AFP betekent dit dat het bedrijf nog betere mogelijkheden heeft om afnemers wereldwijd te kunnen bedienen.



“Wij garanderen de hoogste mate van veiligheid voor de lading van onze klanten door de best presterende folies en excellente service aan te bieden. Ons marktleiderschap wordt erkend door tal van partijen wereldwijd zoals fabrikanten van resins en een groot aantal ontwikkelingspartners. Onze folie voldoet aan de zwaarste eisen en dit kan fabrikanten en transporteurs helpen de ladingzekerheid van gepalletiseerde lading te maximaliseren tegen de laagste totale kosten en met een zo laag mogelijke milieu-impact. Met de introductie van de EUMOS-wetgeving vanaf mei 2018 wordt ladingzekerheid in de EU een nog belangrijker thema voor zowel fabrikanten als transporteurs. Ook op het kritische gebied van het palletwikkelproces hebben wij veel expertise en kan AFP veel toegevoegde waarde bieden”, aldus Evert Paardekooper, Managing Director van AFP.

Over AFP

AFP is ontstaan in 1969 en is wereldwijd een begrip door haar innovatieve verpakkingsoplossingen voor uiteenlopende industrieën zoals food, beverage, tissue en personal care. De experts van AFP creëren situatie- en productspecifieke verpakkingsoplossingen voor ladingszekerheid en palletstabiliteit bij het vervoeren van producten (Load security Film), verpakkingen voor de voedingsindustrie (Food Packaging Film) en innovatieve producttoepassingen (Innovative Film). Sinds 1 oktober 2017 maakt AFP deel uit van Jindal Films, een wereldwijde speler actief op het gebied van verpakkingen.



AFP maakt zogenaamde microlayer films: een verpakkingsoplossing die haar kracht haalt uit de innovatieve, meerlaagse samenstelling (Katan-Ex en Resinex). AFP staat voor productvernieuwing en technologische innovatie in folie met als doel de performance van haar klanten te verbeteren. AFP is technisch marktleider in de markten voor load security en food packaging. AFP heeft een gezonde en robuuste bedrijfsstructuur en telt 230 toegewijde medewerkers en werkt voor tal van opdrachtgevers in Europa. Het hoofdkantoor is gevestigd in Apeldoorn en het bedrijf heeft daarnaast vestigingen in België, Duitsland, Frankrijk, Italië en het Verenigd Koninkrijk. Meer informatie: https://www.afpfilm.com