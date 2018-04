PERSUITNODIGING



Amersfoort, 25 april 2018



Persuitnodiging: Selectiedag WK walking football in Olympisch Stadion



De oranje petten, zonnebrillen en vlaggetjes kunnen uit de kast, want Nederland gaat toch naar het WK! Het WK Walking Football ’18 in het Engelse Bristol. Ex-internationals Sjaak Swart, Dick Schoenaker, Wim Rijsbergen en Kees Kist zijn de sterspelers van het team en samen met het Nationaal Ouderenfonds zoeken zij vijf 65+ers die het team compleet maken.



De afgelopen twee weken heeft het Nationaal Ouderenfonds alle mannen die 65 jaar of ouder zijn, van voetbal én van de gezelligheid tijdens de derde helft houden, opgeroepen om zich op te geven voor de WK-selectiedag op 30 april in het Olympisch Stadion in Amsterdam. 200 enthousiaste mannen hebben een uitnodiging ontvangen voor deze bijzondere dag. Tijdens de selectiedag worden de mannen op diverse spelonderdelen getest. Natuurlijk moet je een balletje kunnen trappen, maar er wordt bij de selectie van de spelers op meer kwaliteiten gelet. Sjaak Swart legt uit: “Bij OldStars walking football gaat het niet alleen om beweging, maar vooral ook om het sociale gedeelte. Bij elkaar komen, even over het weekend praten of oude verhalen ophalen.” Aan het eind van de selectiedag wordt bekend gemaakt welke sportievelingen hun debuut in Oranje maken om onze nationale eer op 12 mei in Bristol verdedigen.



OldStars walking football



OldStars walking football is een initiatief van het Nationaal Ouderenfonds. Inmiddels hebben 16 Eredivisieclubs en 240 amateurverenigingen een eigen OldStarsteam. Bij deze aangepaste voetbalvorm wordt 6 tegen 6 gespeeld, mogen de spelers niet rennen en mag de bal niet boven heuphoogte komen.



Hoewel Nederland voor het eerst meedoet, is het de zesde keer dat het WK Walking Football georganiseerd wordt. Het toernooi vindt plaats op de velden van de Universiteit van Bristol. Behalve Nederland doen onder andere Zuid-Afrika, Canada en Schotland mee.



Over het Nationaal Ouderenfonds



Het Nationaal Ouderenfonds steunt ouderen in Nederland met concrete diensten en activiteiten. Voorbeelden hiervan zijn de BoodschappenPlusBus, de Zilverlijn, de stranduitjes en kerstdiners. Alle diensten en activiteiten zijn gericht op het stimuleren van sociale contacten en zelfredzaamheid van ouderen om zo eenzaamheid te bestrijden.