Luchtreiniger die SARS-CoV2 doodt nu ook in Nederland verkrijgbaar

GRONINGEN, - Voor afgesloten ruimten waar mensen samenkomen, zoals scholen, kantoren, ziekenhuizen en verpleegtehuizen is er een middel in de strijd tegen COVID-19: de lucht- en oppervlaktereiniger Pure & Clean. Uit recent wetenschappelijk onderzoek blijkt dat de door NASA ontwikkelde ActivePure® Technologie in de Pure & Clean binnen drie minuten SARS-CoV2 in de lucht vernietigt. De Pure & Clean is nu ook in Nederland verkrijgbaar.



“Juist het feit dat de Pure & Clean ook SARS-CoV2 doodt, maakt de luchtreiniger interessant voor onder meer scholen, bedrijven, theaters, kerken en horecaondernemingen, ”zegt directeur Richard Medema van Pure Air Nederland. ”En uiteraard ook voor zorginstellingen als verpleeg- en verzorgingstehuizen, ziekenhuizen en praktijk- en wachtruimtes.”



De Pure & Clean werkt met de zogenoemde ActivePure® Technologie, die in de jaren negentig werd ontwikkeld door NASA om de lucht in ruimtevaartuigen schoon te houden. Verschillende wetenschappelijke laboratoriumonderzoeken bewezen afgelopen jaren al dat de ActivePure® Technologie 99,9% van virussen, schimmels, pollen en andere ziektekiemen vernietigt.



Effectief middel in strijd tegen COVID-19



Uit recent onderzoek van Amerikaanse laboratoria, die zijn goedgekeurd door de Food and Drug Administration (FDA) - vergelijkbaar met het Nederlandse RIVM -, bleek eerder deze maand dat de technologie ook SARS-CoV2 doodt. “Niet alleen op oppervlakken, zoals wetenschappelijk onderzoek in september van dit jaar al liet zien, maar ook in de lucht, en wel binnen drie minuten. Dat maakt de Pure & Clean tot een uiterst effectief middel in de wereldwijde strijd tegen COVID-19,” aldus directeur Medema.



SARS, ebola, E-coli en polio



De ActivePure® Technologie vernietigt behalve het coronavirus ook virussen als SARS, vogel- en varkensgriep, ebola, polio, pokken en griep- en verkoudheidsvirussen. Ook bacteriën als salmonella, stafylokokken, streptokokken, E-coli, en listeria worden door de technologie vernietigd.



Eén apparaat is genoeg om de lucht en oppervlakten in een ruimte tot ongeveer 280 vierkante meter te reinigen.



Hoe werkt de ActivePure® Technologie?



Lucht- en watermoleculen worden door de ActivePure®-cellen opgenomen. Vervolgens worden deze moleculen door de ActivePure® Technologie geladen tot verdelgers van ziektekiemen. Die geladen moleculen worden door het apparaat uitgestoten en gaan in de lucht en op oppervlakten actief op zoek naar virusdeeltjes, bacteriën, pollen, schimmels en andere ziektekiemen.



De Pure & Clean wordt geproduceerd door het Amerikaanse bedrijf Aerus, dat sinds 2001 actief is op het gebied van luchtzuiveringapparatuur. Aerus is ontstaan uit Electrolux USA dat sinds 1924 gevestigd was in de Verenigde Staten. Sinds 2009 werkt Aerus met de ActivePure® Technologie, die ontwikkeld is door NASA voor gebruik in de ruimtevaart. De ActivePure® Technologie is beloond met het Amerikaanse predicaat Certified Space Technology.



Meer informatie over de onderzoeken is hier en hier te vinden.