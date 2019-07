College neemt visie voor Stadshart Alphen aan den Rijn in ontvangst

Op initiatief van de werkgroep Vitaal Stadshart hebben twee Alphense bureaus (VRHL Content & ­Creatie en Buro Toob Reclame & Media) een overkoepelende visie samengesteld voor de ontwikkeling van een toekomstbestendig en vitaal Stadshart van Alphen aan den Rijn. Burgemeester Liesbeth Spies heeft namens het college de visie van de werkgroep in ontvangst genomen. Het is de bedoeling dat de werkgroep de visie na de zomervakantie verder gaat uitwerken in de onderdelen ‘Denken’ en ‘Doen’. Deze zullen wederom aan het college worden aangeboden.



Zoektocht naar de ‘Wow-factor’ van het Stadshart



In 2018 heeft een aantal onderzoeksbureaus diverse verkennende onderzoeken, interviews en ‘brainstorms’ uitgevoerd om tot een ‘over all’ plan voor de toekomst van het Stadshart te komen. Inwoners uit alle dorpen in de gemeente zijn hierbij betrokken geweest. De verzamelde informatie heeft als vertrekpunt gediend bij de zoektocht naar de onderscheidende ‘Wow-factor’ van het Stadshart. Daarbij heeft VRHL/BuroToob de creatieve vrijheid genomen om vrijuit te denken. We noemen het: ‘Dromen’. Dat heeft een coherente verzameling van praktische ideeën opgeleverd om het Stadshart van Alphen aan den Rijn op een spraakmakende, duurzame en sociaal maatschappelijke wijze te ontwikkelen. Want een succesvol stadscentrum is tegenwoordig veel meer dan de optelsom van verkooppunten. Alleen een centrum waar ‘jong en oud’ de faciliteiten en de beleving vindt die hij of zij nodig heeft, is klaar voor de toekomst.



De ‘sociale meerwaarde’ krijgt in het visieplan een stevig fundament dat uit acht kernwaarden is opgebouwd, die samen een kader scheppen voor de verbetering van het voorzieningenniveau en de aantrekkelijkheid van het Alphense Stadshart voor inwoners en bezoekers. De acht kernwaardes zijn Groen, Sociaal, Historisch, Duurzaam, Innovatie, Educatie, Verbinding en Blauw. Deze kernwaardes zijn binnen de visie nauw met elkaar verbonden.



Een aantal kernwaarden toegelicht



Zo zorgt ‘Groen’ voor een gezond leefklimaat en verhoogt het de aantrekkingskracht van de stad. Het speelt een belangrijke rol bij het reguleren van de temperatuur in het stadshart en de opvang van regen­water. Mensen verblijven graag in een groene omgeving. Het geeft de stad een positief imago en trekt bezoekers van buitenaf. Denk bijvoorbeeld aan het verticaal vergroenen van gevels van ­woningen en gebouwen in de stad. Aan meer groen in de openbare ruimte, op pleinen en langs kades aan de Oude Rijn, aan een ‘Groene Route’ van het station naar het centrum. En aan praktische cursussen voor inwoners die hun tuin en woning willen vergroenen.



De kernwaarde ‘Sociaal’ laat iedereen meetellen. Denk aan voorzieningen in het centrum zoals meer straatmeubilair, ontmoetingsplekken en kinderspeelplaatsen, maar ook aan een revalidatiecentrum, dagopvang voor ouderen of een sociaal buurthuis. Een ander idee is een ‘Rooftop Terrace’ op het dak van De Aarhof, compleet met klimmuur, loungebanken en een basketbalveld. Het onderhoud van het nieuwe ‘Groen’ kan een impuls geven aan de plaatselijke werkgelegenheid.



‘Historisch’ komt voort uit het Romeinse verleden van Alphen aan den Rijn, dat op diverse manieren in het Stadshart zichtbaar gemaakt kan worden. Dat betekent meer beleving voor zowel inwoners als bezoekers van buiten de stad. Met een positief effect op verblijfsduur en aantrekkingskracht. Denk aan bijvoorbeeld levensgrote groene, Romeinse standbeelden op het Rijnplein en een Romeinse uitkijktoren langs de Oude Rijn. Op pleinen en in het trottoir kunnen glazen vitrines met archeologische vondsten het verleden zichtbaar maken. En door de stad loopt bijvoorbeeld een historische Romeinenroute.



De kernwaarde ‘Verbinding’ zorgt voor betrokkenheid van organisaties, inwoners, winkeliers, ondernemers en gemeente bij de plannen voor het Stadshart. Het gebruik maken van gezamenlijke kennis en kwaliteiten binnen onze gemeente is belangrijk voor het welslagen van de plannen. Op die manier ontstaat een ‘gemeenschappelijke verantwoording’ voor de ontwikkeling van het Stadshart. Goede afspraken over wie welke taak op zich neemt zijn daarbij van essentieel belang.



Verbinding kent ook praktische kanten, zoals bijvoorbeeld een pontje tussen de Hoge en Lage Zijde. Of fietsenstallingen op strategische plekken. En zo is ook de expertise van Boskoop op ‘Groen’ onmisbaar bij een vergroening van het Stadshart. Ook dat schept verbondenheid binnen de Gemeente Alphen aan den Rijn.



Het verhaal van het Stadshart



We zetten met onze dromen de klok vooruit. Hoe kan het Stadshart van Alphen aan den Rijn er in 2022 uitzien? In de visie laten we vijf inwoners aan het woord, die vertellen hoe zij het Stadshart van Alphen aan den Rijn in 2022 beleven. Met deze fictieve verhalen komen de ideeën tot leven en bieden inspiratie voor een mogelijk toekomstige uitwerking van de visie. Hier een citaat uit het fictieve verhaal van Vera van Dijk, moeder van 8-jarige Sam.



“Vanaf het Rijnplein steek ik de brug over om te winkelen. Maar niet voordat ik met Sam op de houten Romeinse toren ben geweest, die daar sinds kort over de Rijn uitkijkt. Eenmaal in de Van Mandersloostraat zie je meteen het verschil met een paar jaar geleden. Er is bijna geen leegstand meer. Kleine ondernemers, de Local Heroes, met een goed idee krijgen de ruimte om die in de leegstaande panden te realiseren. Zo is een aantal creatieve winkeltjes ontstaan, die té leuk zijn om voorbij te lopen. Een ander punt dat direct opvalt, is de inrichting van de winkelstraat. Je struikelde er bijna over de reclameborden. Die zijn verdwenen en de winkelpuien zien er strak en verzorgd uit. De planten- en bloembakken langs de gevels maken het plaatje af. Dat is een stuk prettiger shoppen! Bij Koeien en Kaas aan het Thorbeckeplein ligt nu een elektrisch pontje dat je naar de overkant vaart. Dat is een uitkomst! Je bent in een mum van tijd terug op het Rijnplein. En heb je een leuk rondje door de stad gemaakt.”



Iedereen in Alphen wordt uitgenodigd



De werkgroep Vitaal Stadshart wil snel de stap maken naar de volgende fase van ‘Denken’ en daarna naar ‘Doen’. De energie die er nu bij iedereen is willen we vasthouden en verder brengen in een concreter plan.



De werkgroep Vitaal Stadshart nodigt daarom het College, de andere besturen en directies van bedrijven en instellingen en alle inwoners van de gemeente Alphen aan den Rijn van harte uit om kennis te nemen van onze visie, om met ons mee te ‘dromen’ en om straks ook met ons mee te denken met het vervolg in het ‘Denken’ en het ‘Doen’.