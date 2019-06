Weer en wind. Avercamp tot Willink - 3 september t/m 5 januari 2020

Stormen op zee en land, opkomend onweer, dijkdoorbraken, noodweer dat onrust baart, besneeuwde landschappen, avondrood en poëtische mistbanken, vastgelegd door kunstenaars als Hendrick Avercamp, Jan van Goyen, Piet Mondriaan, George Hendrik Breitner, Hendrik Johannes Weissenbruch, Jan Sluijters, Maurits Cornelis Escher en Carel Willink. In Weer en Wind. Avercamp tot Willink zijn ruim honderd verrassende en spannende kunstwerken te zien van Nederlandse kunstenaars in de afgelopen vier eeuwen, stuk voor stuk meesters in het verbeelden van mooi, dreigend of extreem weer. De tentoonstelling wordt begeleid door gedichten uit het boek Weer en wind – 100 gedichten en 100 gezichten, mede samengesteld door Nicolaas Matsier.



Weer en wind. Avercamp tot Willink is te zien van 3 september t/m 5 januari 2020.



Vier eeuwen extreem weer verbeeld

Gastconservator Boudewijn Bakker, oud-hoofdconservator van het Stadsarchief Amsterdam en specialist op het gebied van het landschap in de Nederlandse beeldende kunst, maakte de selectie voor de schilderijen en tekeningen. De tentoonstelling is thematisch opgezet of en leidt de bezoeker aan de hand van thema’s als ‘Storm en regen’, 'Koud en guur, sneeuw en ijs’ en ‘Het weer vandaag’ door vier eeuwen verbeelding van veelal extreem weer.



Het oudste werk uit de tentoonstelling toont een indrukwekkend winterlandschap uit 1565: Kruiend ijs bij Delfshaven van Cornelis Jacobsz van Culemborch. Ook op het meest recente werk, IJsberg van Robert Zandvliet uit 2018, staat het ijs centraal; een spectaculair werk geïnspireerd op een schets van Louis Apol uit 1880 tijdens een expeditie naar Nova Zembla.



In de tentoonstelling zijn op de wand fragmenten van gedichten te lezen. Daarnaast is in de audiotour, ingesproken door acteur en regisseur Edwin de Vries, een aantal gedichten te beluisteren. De gedichten zijn afkomstig uit de gedichtenbundel Weer en wind – 100 gedichten en 100 gezichten.



Wetenschapper en weerman Peter Kuipers Munneke

Gelijktijdig met de tentoonstelling Weer en wind. Avercamp tot Willink, is een presentatie te zien over het wetenschappelijk onderzoek naar klimaatverandering door wetenschapper en weerman Peter Kuipers Munneke. In het onderzoek van Kuipers Munneke staat de vraag centraal hoe het smelten van de ijskappen op Groenland en Antarctica bijdragen aan het tempo van het stijgen van de zeespiegel. Samen met kunstenaar Suzette Bousema maakt hij aan de hand van zijn onderzoek een presentatie waarin de schoonheid van de wetenschap getoond wordt. “Het is een viering van de nieuwsgierigheid en de wetenschap.” aldus Kuipers Munneke.



Publicatie

De tentoonstelling wordt begeleid door gedichten uit de publicatie Weer & wind – 100 gedichten en 100 gezichten samengesteld door Nicolaas Matsier, Helmi Goudswaard en Boudewijn Bakker. Nicolaas Matsier (1945) vestigde zijn reputatie met de verhalenbundels Oud-Zuid (1976), Onbepaald vertraagd (1979) en de novelle De eeuwige stad (1982). In 2015 publiceerden de drie auteurs de veelgeprezen bundel Op ’t duin – 100 duingedichten en 100 duingezichten.