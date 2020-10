KBO-PCOB: Enthousiast over boodschappenuurtjes voor kwetsbare groepen

De twee boodschappenuren speciaal voor bepaalde kwetsbare groepen die dit kabinet voorstelt, juicht KBO-PCOB, de grootste landelijke seniorenorganisatie, toe. Gusta Willems van KBO-PCOB: “We zijn enthousiast over deze boodschappenuurtjes. Sommige senioren durven op dit moment niet veilig de supermarkt in. Dan is het mooi dat voor deze mensen die anders niet durven, er een alternatief geboden wordt. Toen de eerste uurtjes werden ingevoerd, kregen we ook tal van mooie reacties terug. Natuurlijk, het was wat vroeg, maar daar komt nu keuze in.”



Stigmatiseren



KBO-PCOB is niet bang dat senioren gestigmatiseerd worden. Willems: “Deze speciale uurtjes zijn er ook voor jongeren met een chronische aandoening. Voor veertigers met een hartkwaal. Voor ouderen die anders binnen blijven en nu wel naar de super durven. Dus wie dan durft te stigmatiseren, stigmatiseert een grote, diverse groep. En dat in een tijd waarin we juist moeten omzien naar elkaar. Laat dát de boodschap zijn, naast alle andere spullen die je in je winkelkarretje zet.”



KBO-PCOB



Met een kwart miljoen leden is KBO-PCOB de grootste seniorenorganisatie van Nederland met een sterk netwerk van lokale afdelingen. Met senioren die betrokken en van betekenis zijn voor elkaar en voor de samenleving.