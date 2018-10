Ondersteuning natuurlijke vruchtbaarheid bewijst nut: Zes van de acht koppels met een onvervulde kinderwens zijn zwanger



Na talloze teleurstellingen stopten acht stellen met een onvervulde kinderwens een jaar geleden met hun medische behandelingen. Ze verlegden hun focus naar het ondersteunen van hun natuurlijke vruchtbaarheid. Ze verbeterden hun voeding, gebruikten voedingssupplementen en kregen begeleiding van professionals. En met groot succes; bij zes van de acht koppels heeft dit geleid tot een zwangerschap en de eerste vier baby's zijn inmiddels geboren! En dat geheel op natuurlijke wijze.



Een onvervulde kinderwens heeft een enorme impact op het leven van vrouwen en mannen die hiermee te maken hebben. Helaas is dit voor veel stellen de realiteit; maar liefst 1 op de 6 koppels heeft vruchtbaarheidsproblemen en 1 op de 10 Nederlandse baby’s komt tegenwoordig ter wereld dankzij IVF.



Professionals slaan handen ineen

Als natuurlijk zwanger worden niet lukt, kan het medische circuit uitkomst bieden met technieken als IUI, IVF en ICSI. Deze medische trajecten zijn echter zwaar en kunnen negatieve bijwerkingen hebben. Daarnaast wordt er weinig aandacht besteed aan hoe vrouwen en mannen hun lichaam op een natuurlijke manier zelf kunnen voorbereiden om de kans op een doorgaande zwangerschap zo groot mogelijk te maken.



Daarom hebben professionals met diverse achtergronden (internist/ hormoonspecialist, gynaecoloog, huisarts, orthomoleculair therapeut, vruchtbaarheidsarts, lifestyle coach, therapeut leefstijlgeneeskunde) de handen ineengeslagen en een programma ontwikkeld. Door de voeding te verbeteren, door gebruik te maken van gerichte voedingssupplementen en door begeleiding van deze professionals zijn zeer goede resultaten geboekt. Deelnemers aan het natuurlijke Pre-Conceptie Plan ondervonden dat aan den lijve. Ze ontdekten dat een medisch traject niet het eerste hulpmiddel hoeft te zijn wanneer zwanger worden niet lukt.



Voedingssupplementen

Voedingssupplementen zijn nooit een vervanging voor een gevarieerd voedingspatroon en een gezonde leefstijl, maar vormen wel een waardevolle een aanvulling daarop: een belangrijke schakel in het natuurlijke Pre-Conceptie Plan. De wetenschappelijk onderzochte voedingssupplementen van Pre-Pregnant die in dit traject worden gebruikt, bevatten voedingsstoffen die veel goeds doen voor de gezondheid en daarmee ook de gezondheid van zaadcellen en eicellen.



Week van de Vruchtbaarheid

Het thema onvruchtbaarheid is dus actueel. Zo wordt van 5 tot en met 11 november 2018 de Europese Week van de Vruchtbaarheid gehouden. In die week vindt ook het Nationaal Fertiliteit Congres plaats met professionals in dit vakgebied, zoals een fertiliteitsarts, gynaecoloog, natuurgeneeskundige, lifestyle coach en natuurlijk ook ervaringsdeskundigen. Het is een echt online congres waar waardevolle kennis gedeeld wordt en waarmee koppels direct zelf aan de slag kunnen om hun natuurlijke vruchtbaarheid te vergroten of zelfs te herstellen. Opgeven kan via: www.missnatural.nl/congres.



Hoe bevalt Nederland

Ook was de afgelopen weken de goed bekeken driedelige docu ‘Hoe bevalt Nederland’ bij de NPO te zien. Daarvoor voerde EenVandaag samen met Ria Bremer een groot landelijk onderzoek uit naar zwanger worden, zwanger zijn en bevallen. Een van de uitkomsten was dat maar liefst 23% van de vrouwen en 62% van de mannen alcohol drinkt als ze zwanger proberen te worden. Best opmerkelijk want alcohol is bewezen slecht voor de vruchtbaarheid, zowel voor vrouwen als voor mannen.