22ste SportCity-club vestigt zich in New Babylon in Den Haag

Op 15 juli 2019 opent SportCity een tweede vestiging in Den Haag. De goed bereikbare en 22ste vestiging van SportCity bevindt zich pal naast Den Haag Centraal in het prachtige pand ‘New Babylon’. Met de speciale Early Bird-aanbieding kunnen mensen die aan hun sportieve(re) leefstijl willen beginnen, nu al starten met sporten. SportCity heeft namelijk een samenwerking met de huidige in New Babylon gevestigde fitnessschool Fitness Avenue opgezet.



Innovatief aanbod SportCity Den Haag New Babylon



De nieuwste alles-in-éénsportbestemming SportCity New Babylon Den Haag is voorzien van ARTIS-fitnessapparatuur van Technogym. De apparatuur geeft fitness een hele nieuwe impuls. De cloud onthoudt alle sportresultaten, zodat de sporter zijn eigen records verbreekt en zichzelf blijft uitdagen. Het touchscreen en de internetverbinding op elk apparaat zorgen ervoor dat het mogelijk is om tijdens het sporten televisie te kijken, social media te gebruiken en te trainen in virtuele 'outdoor' omgevingen; denk aan joggen door Central Park in New York of fietsen langs de Franse kust. Dit alles zorgt voor een optimale, persoonlijke sportervaring.



SportCity doet er een schepje bovenop, want de nieuwe vestiging heeft een ‘Skillrow class’. Dit is een roei-groepsles, waarbij je de competitie in teams met elkaar aangaat. Je roeit individueel en ziet op een live scherm hoe goed je het met jouw team doet ten opzichte van de competitie. Dit gebeurt onder leiding van een sportinstructeur die de sporters motiveert net dat stapje extra te zetten.



Centrale locatie



Een ongedwongen sfeer in een prettige omgeving is voor de leden van SportCity motiverend om te starten met sporten. Daarom bevinden de clubs zich vaak in bijzondere panden. Een grachtenpand, een monumentale kerk in de binnenstad van Leiden, een voormalige bibliotheek en diverse moderne luxueuze panden. Het pand New Babylon, pal naast Den Haag Centraal gelegen, heeft een luxueuze uitstraling en zodra je binnenstapt bevind je je in een energieke en tegelijkertijd rustgevende omgeving. SportCity is trots om haar 22ste vestiging in dit indrukwekkende pand te openen.



Exclusieve Early Bird-aanbieding



Wie op 15 juli op deze centrale locatie met de nieuwste apparatuur aan de slag wil gaan, kan zich nu inschrijven met de speciale Early Bird-aanbieding. Bijna elk nieuw lid sport namelijk maar liefst 12 weken gratis én ontvangt een sportpakket voor een vliegende start. Daarnaast hebben we geregeld dat je voor de opening gratis kunt sporten bij Fitness Avenue, nu nog gevestigd in New Babylon. Binnen de sportschool wordt er medio mei ook een HIIT-box geplaatst, waar je in korte, intensieve work-outs onder begeleiding van een SportCity instructeur, aan je sportdoelen werkt. Zo kun je nog voor de opening, en dus vòòr de zomer, gratis aan je gezonde(re) leefstijl werken, terwijl je abonnement pas op 15 juli start!



Over SportCity



SportCity is de alles-in-éénsportbestemming en gelooft in de bijdrage van een aangename en comfortabele sfeer voor een succesvolle, sportieve leefstijl. Alle medewerkers doen er alles aan om het de sporter naar zijn zin te maken. Bijvoorbeeld door de sporter persoonlijk te begeleiden bij het behalen van zijn doel met het Get Started Program. Daarnaast dragen de nieuwste apparatuur en de grote diversiteit in groepslessen als Yoga, Indoor Bootcamp, SuperCycle bij aan het lang en succesvol volhouden van een sportieve leefstijl. 93% van alle leden beveelt SportCity aan bij vrienden en kennissen. Ga voor meer informatie over abonnementen en de exclusieve Early Bird-aanbieding naar: https://www.sportcity.nl/sportschool/den-haag-new-babylon