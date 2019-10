Essentiel Antwerp selecteert RFID-cloudplatform van Nedap

Eerste Belgische modemerk dat RFID op grote schaal inzet

Nedap kondigt aan dat het premium modemerk Essentiel Antwerp heeft gekozen voor een Europese implementatie van !D Cloud, het toonaangevende RFID-softwareplatform van Nedap. Door RFID-technologie toe te passen in alle Essentiel Antwerp-winkels wereldwijd, wordt de voorraadnauwkeurigheid geoptimaliseerd. Dit resulteert in gegarandeerd hogere productbeschikbaarheid. De uitrol start in de eerste helft van 2020, wanneer de eerste items met source tag in de winkels aankomen, en zal binnen twee maanden worden afgerond.



Snelle uitrol door self-deployment

Om een snelle en vlotte uitrol te verzekeren, zal Essentiel Antwerp gebruikmaken van de self-deployment-methodologie van Nedap. Dankzij deze methode kan Essentiel Antwerp de oplossing in hoog tempo implementeren via de bestaande interne trainings- en uitrolinfrastructuur.



Peter Bruggeman, CFO van Essentiel Antwerp, licht toe: "Na grondig onderzoek in de afgelopen twee jaar en ervaring met lokaal gehoste systemen wisten we dat RFID in de cloud voor ons de juiste oplossing was. We benaderden Nedap in onze zoektocht naar een bewezen cloudoplossing die eenvoudig wereldwijd te implementeren was. De self-deployment-methodologie van Nedap maakt dat we ook snel internationaal kunnen uitrollen.



Software as a Service

De !D Cloud-softwaresuite van Nedap is een SaaS-oplossing (Software as a Service) die speciaal is ontwikkeld voor RFID-toepassingen in de detailhandel. De oplossing biedt detailhandelaren de snelste manier om RFID te implementeren en de nauwkeurigheid van hun winkelvoorraad tot meer dan 98% te verbeteren. Essentiel Antwerp integreert !D Cloud met Microsoft Dynamics Navision, zodat dankzij realtime inzicht in de voorraadniveaus en de exacte locatie van elk item ook omnichannel-diensten succesvol kunnen worden geïntroduceerd.



"Essentiel Antwerp had al veel kennis van de waarde en het gebruik van RFID-technologie en hoe dit detailhandel toekomstbestendig maakt", aldus Bruno Bakker, Business Developer RFID bij Nedap Retail Benelux. "Realtime voorraadzichtbaarheid door RFID stelt Essentiel Antwerp in staat om omnichannel-diensten te ontwikkelen of om eenvoudig voorraadinformatie uit te wisselen tussen winkels. Dit helpt Essentiel Antwerp om altijd het juiste product beschikbaar te hebben en klanten optimaal van dienst te zijn."