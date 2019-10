HermanDeGroot Ingenieurs viert 25-jarig bestaan met CO2-vrije energie

Amersfoort, 1 oktober 2019



In de 25 jaar dat HermanDeGroot bestaat, heeft het ingenieursbureau uit Amersfoort bijzondere projecten op haar naam gezet en een schat aan kennis vergaard. Dat deze kennis en ervaring zou leiden tot een levensvatbare oplossing om een gehele regio van CO2-vrije energie te voorzien, had directeur Johan Herman De Groot nooit durven dromen…



Begonnen op een zolderkamer

V.O.F. Herman De Groot - Adviseurs voor de installatietechniek: dat is hoe HermanDeGroot op 1 januari 1994 werd opgericht. Het jonge bureau typeerde zich door een visie vanuit de marketing en niet vanuit de techniek: zeker in die tijd een vernieuwende insteek.



Tussen 1994 en 1996 werd er gepionierd vanaf een zolderkamer in Hoogland, maar dit deed niet af aan de professionaliteit: samenwerkingen met opdrachtgevers als AkzoNobel, Hogeschool Rotterdam en KLM waren al snel een feit. In 1996 ruilde HermanDeGroot haar zolderkamer in voor een echt kantoorpand in het nabijgelegen Leusden en groeide verder door tot een volwaardig bedrijf, dat tegenwoordig gevestigd is in een monumentaal pand aan de Nijverheidsweg-Noord in Amersfoort.



Alles voor een tevreden eindgebruiker

HermanDeGroot Ingenieurs onderzoekt, bedenkt, ontwerpt en realiseert technologie voor vastgoed. Daarbij heeft het bureau een bijzondere specialisatie in laboratoria met strenge veiligheidseisen. Gemeenschappelijke deler in alle projecten is dat de beleving, het comfort en de gezondheid van de eindgebruiker altijd als uitgangspunt worden genomen. Want een tevreden eindgebruiker is essentieel voor rendabel en toekomstbestendig vastgoed.



Een stap verder op het gebied van duurzaamheid

Sinds de oprichting is duurzaamheid een randvoorwaarde. Met een speciaal ontwikkeld Energie Masterplan helpt HermanDeGroot haar opdrachtgevers om hun ecologische voetafdruk te minimaliseren.



In het kader van de energietransitie is de afgelopen 5 jaar in samenwerking met universiteiten en hogescholen een concept ontwikkeld voor duurzame en schone energie in Nederland: Ultra-Diepe Geothermie. Hierbij wordt warmte die op 4 tot 7 km diepte in de aarde aanwezig is gebruikt als constante bron van CO2-vrije elektriciteit en warmte.



Larderel Energy

In 2017 werd dochterbedrijf Larderel Energy opgericht met als missie om Ultra-Diepe Geothermie succesvol in Nederland te introduceren: dit door de juiste partijen met elkaar te verbinden, de kennis over UDG door middel van onderzoek te verbreden en deze kennis bij projecten in te brengen. Larderel Energy werkt nauw samen met HermanDeGroot en met het Belgische VITO, dat in België een eerste Ultra-Diepe Geothermiecentrale heeft gerealiseerd.



CO2-vrije elektriciteit en warmte voor een hele regio

De visionaire ideeën binnen HermanDeGroot en Larderel Energy hebben recentelijk geleid tot een initiatief om de regio Eemland te voorzien van CO2-vrije elektriciteit én warmte door middel van Ultra-Diepe Geothermie. Dit is mogelijk door meerdere geothermische energiecentrales in een ‘energierotonde’ met elkaar te verbinden. Dit initiatief wordt gesteund door de Regionale Energie Strategie, het wachten is nu slechts op de benodigde vergunningen. Een kroon op het 25-jarig bestaan!



Een jaar lang feest

Het jubileum wordt het hele jaar uitbundig gevierd: er zijn al ruim 50 jubileum-gebaksloffen uitgedeeld en er is zelfs een unieke HermanDeGroot-cartoon in het leven geroepen.



Als kers op de jubileumtaart vindt op 14 november het jubileumfeest plaats in theater Flint te Amersfoort. Het belooft een onvergetelijke middag vol verrassingen te worden, waarbij alle warme relaties van HermanDeGroot en Larderel Energy uitgenodigd zijn.



We kijken terug op 25 mooie jaren én vooruit naar een duurzame toekomst!