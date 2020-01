Topentrepreneurs maken sparren toegankelijk voor ondernemers

"Gun jezelf een sparringpartner"



Een groep topentrepreneurs heeft zich onder de vleugels van het Instituut voor Midden- en Kleinbedrijf verenigd als sparringpartners voor ondernemers onder de naam IMK Sparren. Eind vorig jaar bleek uit onderzoek van KvK[1] dat bijna de helft van de ondernemers in Nederland het gevoel heeft er alleen voor te staan. De initiatiefnemers zijn ervan overtuigd dat alleen een diepgaandere langetermijnrelatie tussen twee ondernemers, die elkaars taal spreken en op regelmatige basis met elkaar sparren, in grote mate bijdraagt aan succes en werkplezier. IMK Sparren is deze maand gestart om de sparringpartners aan te bieden en zo topervaring voor ondernemers toegankelijk te maken.



Sinds deze week zijn 15 sparringpartners aangesloten; stuk voor stuk ondernemers die hun sporen in het bedrijfsleven hebben verdiend. Zoals Arko van Brakel, Marijke Horstink, Hans Biesheuvel, Bert van Dam en Riemer de Graaf. En er sluiten steeds meer sparringpartners aan.



De ondernemer die er alleen voor staat? Niet nodig!



Elke ondernemer/DGA zit wel eens met een uitdaging waarover hij of zij van gedachten zou willen wisselen. Dat gaat prima als er een goede (zaken)partner is waar ziel en zaligheid mee gedeeld kunnen worden. Er zijn echter altijd onderwerpen, vragen, issues denkbaar die niet in het bedrijf of de directe omgeving besproken kunnen worden. Als er dan geen juiste sparringpartner is, dan voelt het ineens alsof de ondernemer er alleen voor staat. Volgens IMK Sparren is dit helemaal niet nodig, zolang elke ondernemer zichzelf maar die juiste sparringpartner gunt.



Topervaring voor ondernemers toegankelijk gemaakt



De IMK Sparringpartners hebben veel situaties al eens meegemaakt, zelf ook fouten gemaakt en daarvan geleerd. Ze durven zich kwetsbaar op te stellen en kunnen zich met hun brede ervaring goed in de situatie van de ondernemer verplaatsen. Door zichzelf als sparringpartner beschikbaar te stellen, maken zij hun deskundige ervaring heel toegankelijk voor ondernemers.



Het sparren kan gaan over grote en kleine zaken. Van klankbord bij een moeilijk besluit tot gewoon bijpraten en een beetje persoonlijke aandacht. Voorbeelden van onderwerpen zijn een nieuwe klant die specifieke eisen heeft, een kans om te investeren in een ander bedrijf, personele problemen of het eigen enthousiasme over het ondernemerschap. Heel verhelderend om dan te sparren met topondernemers die dergelijke keuzes al eens hebben gemaakt, valkuilen herkennen, de dilemma’s begrijpen en de juiste tips kunnen geven. En zich bovendien in een netwerk hebben verenigd waarbij ze van elkaars expertise gebruik kunnen maken.



Sparringpartner voor de langere termijn; hoe werkt dat?



Na aanmelding van een ondernemer wordt op basis van een intakegesprek en eigen wensen een sparringpartner gekoppeld. Dan vindt een kennismaking plaats in een ‘Chemiegesprek’ en bepalen ondernemer en sparringpartner of het goed voelt; daarna spreken ze met elkaar af tenminste een jaar te sparren. Dat gebeurt deels op gezette momenten in het jaar. En deels op precies dat moment dat de ondernemer het nodig vindt. “Alleen per vraagstuk contact met elkaar leggen zorgt niet voor de diepgaandere betrokkenheid”, aldus Jan van Nederveen, een van de oprichters van IMK Sparren en zelf ook sparringpartner. “We bieden geen coaches of adviesdesk, maar gaan juist voor de langere termijn sparringrelatie om ondernemers echt verder te helpen in succesvol ondernemerschap.”



“De gesprekken met elkaar worden in alle vertrouwelijkheid gevoerd. De beste resultaten haal je uit je sparringpartner door je beiden kwetsbaar op te stellen. In deze setting kan dat ook. Er zijn immers geen achterliggende agenda's of verschillende belangen”, aldus Jan van Nederveen, “De tegenprestatie die we vragen is helder: je tijdsinvestering, oprecht commitment en een jaarlijkse fee. Onze sparringpartners zijn gedreven de ondernemers van Nederland succesvoller te maken en zij maken hun rijke ervaring toegankelijk voor elke ondernemer of ondernemend persoon.”



[1] Onderzoek KVK augustus 2019.



Bron: https://www.kvk.nl/over-kvk/media-en-pers/nieuws-e...