AB InBev investeert in duurzame displays supermarkten

Bierbrouwer AB InBev en het Nederlands/Belgische APP (Ahrma Proteus Pooling) slaan de handen ineen voor duurzamere displays in supermarkten. De partijen starten een pilot met Proteus displays voor promotionele acties, waarbij het hoofddoel is 85% karton te besparen. Als startschot voor de pilot publiceren AB InBev en Proteus vandaag een online video waarin de inzet van de duurzame displays wordt toegelicht.



Bierbrouwer AB InBev – bekend van merken als Leffe, Hertog Jan, Jupiler en Corona – investeert als eerste bierbrouwer in Nederland in duurzame displays van Proteus in supermarkten.



Displays



De Proteus displays zijn opgebouwd uit volledig herbruikbare kunststof en aluminium materialen, waardoor een fractie karton nodig is ten opzichte van conventionele displays, die volledig van karton zijn. AB InBev wil met de displays supermarkten helpen hun klanttevredenheid te vergroten. De displays bieden real-time inzicht in verkoopresultaten en leiden tot minder logistieke handelingen en af- en aanvoer van karton in supermarkten. De pilot start in enkele supermarkten, maar als de pilot een succes is wil AB InBev de displays ook als standaard gaan inzetten in andere supermarkten.



Duurzaamheidsdoelstellingen



Met de investering in duurzame displays zet AB InBev een volgende stap haar ambitieuze duurzaamheidsdoelstellingen te behalen voor een betere en schone wereld. Zo wil AB InBev onder meer dat in 2025 alle verpakkingen voor 100% bestaan uit volledig of grotendeels gerecycled materiaal. Ook wil de bierbrouwer in 2025 alleen nog maar energie inkopen uit volledig hernieuwbare bronnen en 25% CO2-reductie realiseren in haar gehele keten, onder meer door gebruik van minder verpakkingsmateriaal en groen transport.