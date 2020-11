Gaslicht.com van Ben Woldring populairste website van het jaar

Voor het tweede jaar op rij is energievergelijkingssite Gaslicht.com benoemd tot Populairste Website van het Jaar. Deze keer in de categorie vergelijking, waar in totaal 12 websites streden om de felbegeerde titel.



Populairste Website van het Jaar



Vanwege corona werden de winnaars dit jaar online bekendgemaakt. De titel ‘Populairste website van het Jaar’ is de prijs voor het hoogste aantal stemmen. Net als in 2019 verkozen de meeste consumenten Gaslicht.com als hun favoriete website. Gaslicht.com eindigde op de tweede plaats voor ‘Beste website van het Jaar’, waarin websites worden beoordeeld op inhoud, navigatie, design en aanbevelingsintentie.



De consument op de eerste plek



In de ruim 17 jaren dat Gaslicht.com bestaat is het uitgangspunt altijd hetzelfde gebleven: de consument staat op één. “Onze energievergelijker dient ervoor om de troebele wereld van energieleveranciers en aanbiedingen inzichtelijk en begrijpelijk te maken, alleen op die manier kan de consument weloverwogen en goed geïnformeerd een keuze maken”, aldus Ben Woldring, oprichter van Gaslicht.com.