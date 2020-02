VEH: Doorbraak in bewonersinvloed bij grote bouwprojecten

VEH: Eerste Kamer zorgt voor doorbraak in bewonersinvloed bij grote bouwprojecten



Amersfoort, 13 februari 2020 - Gemeenten en provincies moeten de inspraak van bewoners op grote projecten in hun woonomgeving, zoals plaatsing van windmolens, aanleg van wegen, maar ook de wijkaanpak om huizen van het gas te koppelen in beleidsregels verankeren. Een motie om bewonersinvloed verplicht te verankeren werd op 11 februari door de Eerste Kamer aangenomen.



Vereniging Eigen Huis ziet deze wettelijke verplichting als een doorbraak voor de burger die serieus genomen wil worden als er besluiten worden genomen die zijn woonomgeving direct raken.



“Hiermee verdwijnt de vrijblijvendheid van participatie voor gemeenten en provincies” zegt Steven Wayenberg van Vereniging Eigen Huis. “Ze zullen hier nu serieus werk van moeten maken en komen niet meer weg met een informatieavondje als het besluit al bijna genomen is”. De vereniging is verheugd dat de Eerste Kamer hieraan nu invulling geeft.



Participatiehandvest



Vereniging Eigen Huis heeft er al vanaf het ontwerpstadium van de Omgevingswet steeds voor gepleit dat bewoners serieus worden betrokken bij de planvorming voor grote bouwprojecten in hun woonomgeving, zoals bij de bouw van windmolens voor duurzame energie.



Met de aanstaande energietransitie staat bewoners nog veel ingrijpende omgevingsbesluiten te wachten. Het is belangrijk dat zij daarbij in een zo vroeg mogelijk stadium worden betrokken om zoveel mogelijk draagvlak te bereiken. De vereniging heeft daarvoor een participatiehandvest ontwikkeld dat al jaren geleden naar alle gemeenten werd gestuurd: https://www.eigenhuis.nl/wat-doet-vereniging-eigen...



Participatie niet vrijblijvend



Belangenbehartiger Steven Wayenberg: “Wij zijn blij dat senator Nooren samen met een grote meerderheid de regering heeft verzocht wettelijk te verplichten dat gemeenten en provincies vastleggen hoe zij bewonersinvloed vormgeven en welke eisen daarbij gelden. Participatie is daarmee niet langer vrijblijvend en kan straks desnoods door de rechter worden getoetst. Tot op heden is die stok achter de deur er niet.”



Wacht niet op wet, betrek burgers nu



De Eerste Kamer vindt dat de kaders voor bewonersinvloed zo snel mogelijk op papier moeten staan, liefst nog vóór de geplande inwerkingtreding van de Omgevingswet in 2021. Steven Wayenberg: “Wij roepen gemeenten op om dat moment niet af te wachten, maar om direct te regelen hoe bewoners worden betrokken bij grote veranderingen in hun woonomgeving. Veel gemeenten zijn bijvoorbeeld al bezig met maken van plannen om woonwijken van aardgas los te koppelen. Dat lukt alleen als er breed draagvlak van bewoners bestaat. Daarom is het zo belangrijk hen daarbij te betrekken.”