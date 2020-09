Duizenden corona schermen in order voor bus en tram bij Steinfort Glas

OV-bedrijven hebben bij glasproducent Steinfort Glas in Franeker duizenden kuchschermen tegen corona besteld voor in bussen en trams. Steinfort ontwikkelde deze zomer kuchschermen van anti reflecterend veiligheidsglas die voldoen aan de randvoorwaarden gesteld door RDW in samenwerking met het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat. Het bedrijf is gecertificeerd om glas te leveren ten behoeve van de automobielindustrie. Ook heeft het de capaciteit om de benodigde aantallen volumematig te produceren en de eerste schermen gegarandeerd begin september te leveren.



Gerlof Reijneker - Steinfort Glas BV: ‘Met de vervoersbedrijven en een grote busproducent hebben we de kuchschermen ontwikkeld. Een constructieve samenwerking waar we werkten aan lange termijn oplossingen die zowel de reiziger als chauffeur/bestuurder dienen. Zo gebruiken we anti reflecterend veiligheidsglas conform ECE RP43 voor het comfort van de chauffeur en bestuurder. Na het proefrijden met deze schermen ontvingen we echt goede reacties van de chauffeurs. Zij zagen ook direct mogelijkheden voor andere ruiten waarbij zij last hebben van spiegeling.’



OV-bedrijven streven ernaar alle bussen en trams omgebouwd te hebben in een periode van twee maanden. De eerste bussen voorzien van kuchschermen gaan naar verwachting begin september de weg op. Na plaatsing van de schermen hoeven chauffeurs en bestuurders geen mondkapje te dragen. Voor reizigers blijft dit wel verplicht. Ook mogen reizigers weer voor in de bus of tram instappen. TNO beveelt aan om de luchtcirculatie te bevorderen door alle voor- en achterdeuren regelmatig te openen bij de haltes. Zwartrijders krijgen weer minder kans en sociale controle is weer meer mogelijk in het openbaar vervoer.