Walibi Holland's nieuwe coaster UNTAMED wint European Star Award

Walibi Holland’s UNTAMED wint European Star Award voor beste nieuwe Europese coaster



Biddinghuizen, 20 september 2019 – Maandagavond 16 september is Walibi Holland in de prijzen gevallen tijdens de European Star Awards. Het attractiepark won tijdens de jaarlijks terugkerende show de prijs voor ‘Best European New Coaster’ voor de nieuwe hybride achtbaan UNTAMED. Mascha van Till, directeur van Walibi Holland, is “ontzettend trots” op deze award.



“De European Star Award voor ‘Best European New Coaster’ is voor Walibi Holland de ultieme beloning voor het harde werk van het afgelopen jaar. Dat UNTAMED door een onafhankelijke jury uitgeroepen wordt tot beste nieuwe achtbaan van Europa is fantastisch en maakt mij ontzettend trots. Dit is een award voor iedereen die meegewerkt heeft aan deze geweldige achtbaan” aldus Mascha van Till.



Award winnende achtbaan van RMC



Met UNTAMED heeft Rocky Mountain Construction, de échte Rock ‘n’ Rollers onder de achtbaanbouwers, zichzelf opnieuw overtroffen. Naast een wereldprimeur met 5 inversies (5 keer ondersteboven), hebben ze ook de eerste hybride coaster (houten constructie, stalen track) in Europa afgeleverd.



European Star Awards



De European Star Awards zijn een initiatief van vakblad Kirmes & Park Revue. De show wordt sinds 2012 gehouden en vond dit jaar plaats in het nieuwe hotel ‘La Cité Suspendue’ in Parc Astérix.