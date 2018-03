Succesvol CIC Rotterdam opent uitbreiding

Fase 2 nóg innovatiever, gezonder en duurzamer



Rotterdam, 16 maart 2018



Op donderdag 15 maart j.l. opende het Cambridge Innovation Center (CIC), feestelijk de uitbreiding van maar liefst 3.500 m2 in het Groothandelsgebouw in het Central Business District van Rotterdam. Hiermee viert CIC het succes van de nog steeds groeiende community van inmiddels bijna 150 innovatieve startups, gevestigde bedrijven en investeerders. Het succes van de eerste fase leidde al snel tot de vraag naar nog meer vierkante meters creatief vormgegeven ruimte. Kraaijvanger Architects ontwierp ook voor deze tweede fase het interieur met een focus op duurzaamheid en innovatie, waardoor CIC al 8.300 m2 flexibele kantoorruimte verhuurt en nog steeds groeiende is.



In het ontwerp dat Kraaijvanger Architects maakte i.s.m. CIC's eigen design team, krijgen de meer dan 100 nieuwe kantoor-, vergader- en ontmoetingsruimtes een volledig nieuwe ‘Urban Jungle look en feel’ waarbij de focus op gezondheid, duurzaamheid en innovatie ligt.



Deze tweede fase is een aanvulling op fase 1 en fungeert als ‘een nieuwe buurt om te innoveren’ met een andere look en feel dan fase 1. Dit wordt onderstreept door de vele kleurrijke vergaderruimtes, de secret room en een grote diversiteit aan kantoorruimtes. Er is zelfs voorzien in een ruimte voor ‘maker & hacker’ activiteiten. Daarbij zijn er diverse aangename ontmoetingsplekken en een tweede ‘kitchen’ en ‘living room’. Het ontwerp sluit volledig aan op de doelgroep van CIC; jonge bedrijven die actief zijn in de ICT, techniek en creatieve sectoren. De combinatie van de organische ontwerpstructuur, het interieur en het toegepaste groen maken een rondje door deze tweede fase tot een waar avontuur.



Duurzaam en gezond



In de keuze voor materialen is maximaal ingezet op circulaire materialen. Planten spelen een belangrijke rol binnen de urban jungle bij CIC. Ze zuiveren, bevochtigen de lucht en maken de werkomgeving gezonder. Het groenconcept heeft Kraaijvanger Architects samen met Green Fortune ontwikkeld. In het hele kantoor zijn innovatieve groentoepassingen te vinden zoals de Tubegardens in de gangen, een plantenwand en de door Green Fortune nieuw ontwikkelde Plantchandeliers met automatische bewatering in de keuken.



Kraaijvanger Architects werkte ook in deze fase samen met Arttenders die kunst van lokale kunstenaars heeft geïntegreerd en zijn er nog méér circulaire materialen gebruikt. Hiervoor werd Studio Spass betrokken om een unieke interpretatie te geven op de ‘Urban Jungle living room’.







Over CIC



CIC Rotterdam’s startups hebben in het afgelopen jaar meer dan 3 miljoen euro opgehaald en bovendien 100 banen gecreëerd. Het Cambridge Innovation Center (CIC), huisvester van één van ’s werelds grootste startup communities, begon vier jaar geleden met de reis naar Rotterdam, de eerste internationale locatie van CIC. Middels een sterke basis en met de hulp van fantastische partners, opende CIC in de zomer van 2015 de “Beta space” - met coworking bureau’s in een open ruimte. In september 2016 werd de officiële opening van de eerste 4.000m2 groots gevierd met klanten, partners en pers. CIC Rotterdam biedt flexibele kantoren, co-working, evenement ruimten en hoogwaardige voorzieningen en fungeert als toegangspoort tot Europa.



Over Kraaijvanger Architects



Voor Kraaijvanger Architects zijn transformaties als deze een belangrijke stap richting een duurzame toekomst voor bestaande gebouwen. Ons ideaal is een gebouw dat energie levert, lucht en water zuivert, ruimte biedt aan biodiversiteit en geen afval produceert. Wij proberen dit te bereiken door zo veel mogelijk gezonde en herbruikbare materialen toe te passen en alle cycli in het gebouw (water, materialen, voedsel, energie en lucht) zo veel mogelijk sluitend te maken. Onze ambitie is bij elk project helder: 100% cradle to cradle en energieleverend.