Nieuw boek: Dat ene dilemma; over morele keuzes op de werkvloer

Het Veteraneninstituut en ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum publiceren deze week samen het boek: Dat ene dilemma. Persoonlijke verhalen over morele keuzes op de werkvloer. In het boek vertellen tien professionals in openhartige interviews over de zware morele dimensies van hun vak.



Veteraan, brandweerman, gezinsvoogd of rechter; allen vertellen over dat ene dilemma dat hen altijd is bijgebleven. Over een situatie waarin het niet mogelijk is een 'juiste' keuze te maken, met verstrekkende gevolgen voor henzelf én de levens van anderen.



‘Mijn dilemma duurde zeven minuten. Zeven minuten lang topsport, zo voelde het. Ik heb veel moeilijke gesprekken gevoerd en op straat veel ellende gezien. Maar tot dan toe had ik niet eerder zoveel verdriet op de werkvloer ervaren.’ Roel Timmermans, politieagent.



‘Ik zit dagelijks in morele dilemma’s. Mocht het mis gaan binnen een gezin, dan ben ik degene die verantwoordelijk is. Maar de beslissing om een kind uit huis te plaatsen komt altijd te vroeg of te laat. Je doet het dus nooit goed.’ Jeff Chapman, gezinsvoogd.



‘Ik blijf het lastig vinden. Zoveel jaren later sta ik hier in Nederland machteloos. Ik kan er niks meer aan doen. Het is te laat.’ Gwenda Nielen, Afghanistanveteraan.



De bundel biedt een kijkje in de keuken van veeleisende beroepen en laat zien welke overwegingen, twijfels en kwetsbaarheid achter morele keuzes schuilgaan. Dat ene dilemma werpt niet alleen een noodzakelijke blik op welke morele keuzes mensen kunnen aantreffen in hun werk, maar breekt ook een lans om dilemma's openlijk te bespreken. Iedereen kan er immers mee geconfronteerd worden.