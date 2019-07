Tibetanen vieren met Erica Terpstra verjaardag Dalai Lama op de Dam

Tibetaanse gemeenschap viert met Erica Terpstra en Harry van Bommel de 84ste verjaardag van de Dalai Lama op de Dam in Amsterdam



Erica Terpstra, Harry van Bommel en andere vrienden van de Dalai Lama snijden op 6 juli om 15.00 uur een taart aan op de Dam om de Dalai Lama te feliciteren met zijn 84e verjaardag.



De International Campaign for Tibet vraagt op deze dag aandacht voor de zorgwekkende mensenrechtensituatie in Tibet. ICT roept iederen op de Dalai Lama te steunen om zijn meest innige wens in vervulling te laten gaan, namelijk samen met zijn landgenoten in vrijheid terug te keren naar Tibet.



Tsering Jampa, Directeur van de International Campaign for Tibet: “De Dalai Lama zet zich zijn leven lang onvermoeibaar in voor menselijke waardigheid en religieuze harmonie. Het is essentieel dat wij de Dalai Lama steunen als symbool voor de geweldloze aspiraties voor vrijheid van het Tibetaanse volk. Hiermee geven we een duidelijk signaal af dat Tibet een belangrijk deel uitmaakt van de Nederland-China betrekkingen. Daarom roep ik iedereen op aanstaande zaterdag naar de Dam te komen.”



In de onlangs verschenen China strategie van het kabinet wordt Tibet niet genoemd. Tibet werd in 1949 door China bezet. De situatie wordt gekenmerkt door een strategie gericht op assimilatie, surveillance en totale controle over het sociale, religieuze en politieke leven van Tibetanen. De Dalai Lama roept China op tot een dialoog en heeft een compromis voorstel gedaan voor betekenisvolle autonomie. Hij zet zich in voor een vreedzame oplossing voor Tibet. In 1989 ontving hij hiervoor de Nobel Vredesprijs. Al meer dan 60 jaar leeft de Dalai Lama samen met honderdduizenden Tibetanen als vluchteling in India.