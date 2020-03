U-Boat Worx lokt monteurs met gratis opleiding duikbootpiloot

Breda, 4 maart 2020



Marktleider luxe miniduikboten ziet orders voor expeditie cruiseschepen snel stijgen



BREDA – De Nederlandse fabrikant van exclusieve miniduikboten U-Boat Worx ziet het aantal orders zo hard stijgen dat het dringend op zoek is naar nieuwe monteurs. Daarbij wordt een bijzondere prikkel ingezet: nieuwe monteurs krijgen na zes maanden een gratis opleiding tot duikbootpiloot bij het U-Boat Worx Sub Center op Curaçao.



U-Boat Worx is marktleider in de bouw en levering van luxe privé en miniduikboten voor superjachten, cruiseschepen en diepzeeonderzoek. De vraag naar kleine duikboten groeit momenteel sterk door de opkomst van zogeheten expeditie cruiseschepen. Dat zijn kleinere, luxe cruiseschepen die hun gasten meenemen naar avontuurlijke bestemmingen als Antarctica, de Galapagos Eilanden, Frans Polynesië, Groenland en dergelijke. Plekken waar de grote cruiseschepen niet komen.



Momenteel worden wereldwijd dertig van deze expeditie cruiseschepen gebouwd, die voor 2023 te water worden gelaten. Veel van die schepen worden uitgerust met de Cruise Sub duikboten van U-Boat Worx. Deze luxe duikboot brengt zes passagiers naar een diepte van maximaal 300 meter, waarbij iedereen kan genieten van volledig vrij zicht. Het bedrijf heeft al twaalf orders ontvangen voor deze in 2017 geïntroduceerde serie.



Om aan die groeiende vraag te kunnen voldoen, heeft U-Boat Worx grote behoefte aan technisch geschoold personeel. Dat is niet makkelijk te vinden en daarom is het bedrijf qua personeelswerving een nieuwe weg in geslagen. Het bedrijf biedt nieuwe monteurs als extra attractie een gratis cursus duikbootpiloot aan, nadat ze zes maanden in dienst zijn. Die opleiding wordt deels in Nederland (theorie) en deels op Curaçao (praktijk) gegeven.



Bij het U-Boat Worx Sub Center op Curaçao ligt een vijf-persoons C-Explorer 5 duikboot klaar, die normaal gesproken wordt gebruikt voor demonstraties, tripjes met toeristen en het opleiden van eigen en externe piloten. Monteurs gaan tijdens hun opleiding tot op 200 meter diepte in kristalhelder water het prachtige koraal en een aantal mooie wrakken verkennen. Na het opleidingstraject van ongeveer een maand kunnen monteurs weer aan de slag in de fabriek in Breda, maar ze kunnen er ook voor kiezen om als duikbootpiloot te worden uitgezonden naar een van U-Boat Worx’ vele klanten.



,,Onze vorige wervingscampagnes beperkten zich vooral tot het plaatsen van vacatures op wervingssites en in de regionale kranten. Nu bieden wij een erg nuttige en unieke extra prikkel om bij ons te komen werken”, zegt Stacey Veth, Hoofd HR bij U-Boat Worx.



U-Boat Worx richt zich op gedreven monteurs, die de uitdaging willen aangaan om een prachtig Nederlands kwaliteitsproduct te bouwen. Veth: ,,Vakmensen zijn zoals bekend schaars momenteel. Daarom halen we alles uit de kast om goede en enthousiaste mensen aan ons te binden.”



