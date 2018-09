VEH: ‘Schrap bankkosten bij aanpassen aflossingsvrije hypotheek’



Amersfoort, 28 september 2018 - Vereniging Eigen Huis roept banken op om geen kosten in rekening te brengen wanneer klanten tijdens de ‘Aflossingsblij’ campagne van banken hun aflossingsvrije hypotheek willen aanpassen. Het doel van de campagne is mensen bewust te maken van de mogelijke gevolgen als de hypotheek na 30 jaar afloopt. De lening moet dan zijn afgelost en kan alleen worden verlengd als het inkomen hiervoor toereikend is. Voor een groep mensen is het noodzakelijk dat zij in actie komen om hun toekomstige financiële situatie in kaart te brengen en zo nodig maatregelen nemen.



De campagne gaat volgens Vereniging Eigen Huis pas echt werken als de drempels voor het aanpassen van een aflossingsvrije hypotheek worden verlaagd. De vereniging heeft hierover een brief gestuurd naar ABN AMRO, Rabobank, ING en SNS bank.



Aanpassing hypotheek vaak duur



Veel huiseigenaren zien op tegen het veranderen van hun voordelige aflossingsvrije hypotheek. Bij het oversluiten naar een annuïteitenhypotheek kan de boeterente oplopen tot duizenden euro’s, terwijl tegelijkertijd de maandelijkse hypotheeklasten zullen stijgen doordat er wordt afgelost. De bank kan deze overstap aantrekkelijker maken door de kosten van hypotheekaanpassingen zoveel mogelijk te schrappen.



Risico’s aflossingsvrij vaak onbekend



De gevolgen aan het einde van de looptijd van een aflossingsvrije hypotheek kunnen groot zijn. De lening moet dan opnieuw worden getoetst aan het inkomen, dat bij een pensioen flink lager kan zijn. Bovendien zal van hypotheekrenteaftrek vaak geen sprake meer zijn en de kans is reëel dat de rente dan hoger is dan nu. Deze optelsom kan er voor zorgen dat de huidige hypotheek niet kan worden voortgezet. In het uiterste geval moet dan het huis worden verkocht. Om dit ongewenste scenario te voorkomen is het belangrijk dat huiseigenaren de hypotheekrisico’s tijdig in kaart brengen en in actie komen als dat nodig blijkt. Voor de meeste mensen met een aflossingsvrije hypotheek duurt het nog 10 tot 15 jaar voordat hun lening afloopt. Deze periode is vaak ook nodig om er dan beter voor te staan.



Kosteloze quick scan



Vereniging Eigen Huis biedt op www.scanuwaflossingsvrijehypotheek.nl een gratis en simpel te gebruiken hulpmiddel. Iedereen met een aflossingsvrije hypotheek kan snel en eenvoudig zien of het nodig is in actie te komen. De resultaten worden in een overzichtelijk rapportje gepresenteerd.



Het actualiteitenprogramma EenVandaag besteedt zaterdag 29 september aandacht aan de risico’s van aflossingsvrije hypotheken.