Het Bonami SpelComputer Museum breidt collectie uit

Het Bonami SpelComputer Museum is verheugd te kunnen melden dat de tijdslijn met computers en spelcomputers is uitgebreid met ruim 200 nieuwe museumstukken, variërend van grote en indrukwekkende analoge computers tot kleine computer onderdelen en collector items.



Het museum in Zwolle herbergt Nederlands grootste collectie computers en spelcomputers. Deze staan in een grote expositieruimte opgesteld en zijn gerangschikt op jaartal. Bezoekers lopen langs een interactieve tijdslijn en maken kennis met de alleroudste computers en rekenmachines uit de jaren ’30 tot aan alle hedendaagse krachtpatsers.



Het overgrote deel van de nieuwe museumstukken stammen uit de jaren ´30 tot ´80. Onderdeel van de uitbreiding zijn onder andere diverse ponsbanden en ponskaarten, oftewel papieren banden en kaarten waarop middels een gaatjes patroon informatie werd opgeslagen. Ook de bijbehorende ponsmachines en ponskaartlezers zijn in de vernieuwde collectie terug te vinden.



Verder is het computermuseum verrijkt met verschillende items van het Koninklijke Philips, denk aan de bekende Mini-Cassette. Deze compacte cassettebandjes waren een uitvinding van het Nederlandse Philips. Of de Philips ADM-3A, één van de eerste video display terminals, welke gebruikt werd om een computer zonder display aan te sturen. Deze is eigenlijk ontwikkeld door Lear Spiegler, maar werd in Nederland verkocht onder licentie van Philips.



Ook de Daisy System 2500 ontbreekt niet in de collectie, deze bijzondere computer is tevens van Nederlandse makelaardij. Uniek is ook de Vidac 1224, een analoge microcomputer uit ´68. Niet zozeer micro in z´n omvang, hoewel daar vroeger anders over werd gedacht. Maar de Vidac dankte zijn naam vooral aan de microprocessor die werd gebruikt als CPU.



Ten slotte zijn er tal van accessoires aan de tijdslijn toegevoegd, zoals een verzameling computermuizen, joysticks en gamepistolen. Ook de sectie met games is uitgebreid, met computersoftware van uitsluitend Nederlandse ontwikkelaars.



John Groenewold, oprichter van het Bonami SpelComputer Museum, over de uitbreiding van het museum: "Wij zijn bijzonder trots om dit historische erfgoed tentoon te kunnen stellen aan het publiek. Met de uitbreiding van het museum kunnen we onze bezoekers een nog completer beeld geven van de algehele computergeschiedenis. Daarnaast vinden we het belangrijk om onze terugkerende bezoekers te kunnen blijven enthousiasmeren middels het tonen van unieke items die nergens anders in Europa te vinden zijn."



Hoewel het Bonami SpelComputer Museum wekelijks nieuwe museumstukken toevoegt, is er niet eerder sprake geweest van zo'n grote uitbreiding in één keer. De entreeprijs van het museum blijft dit jaar gelijk, zo blijft het ook voor de terugkerende bezoeker interessant om bijvoorbeeld tijdens de zomervakantie een bezoek te brengen aan het computermuseum.



Het 3.000 m2 grootte museum toont niet alleen de computergeschiedenis. Bezoekers kunnen veel van de oude computers en spelcomputers zelf ervaren, door erop te spelen. Daarnaast beschikt het museum over een arcadehal waar ruim 50 retro arcadekasten staan opgesteld, die tevens vrij bespeelbaar zijn voor het publiek. Hier zijn onlangs nog een aantal unieke flipperkasten aan toegevoegd.



Geïnteresseerden zijn het gehele jaar van harte welkom van dinsdag t/m zondag. Parkeren kan direct naast het museum en is geheel gratis. Dankzij de gunstige ligging nabij het Centraal Station in Zwolle is het museum ook goed toegankelijk met het openbaar vervoer. Er is een kantine aanwezig om een hapje of drankje te nuttigen, hier worden zeer vriendelijke prijzen gehanteerd. Bezoek de website van het computermuseum voor meer informatie.



