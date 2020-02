Nederland heeft Europese primeur met Space Floaten

FloatSpa laat klanten ‘als astronaut door ruimte zweven’ met VR-bril



AMSTERDAM – De twee Nederlandse vestigingen van FloatSpa introduceren in maart als eerste in Europa het zogeheten Space Floaten. Dat is gewichtloos en zonder prikkels op zout water drijven met een speciaal ontwikkelde VR-bril op. Daardoor krijgen mensen het idee dat ze als een astronaut gewichtloos door de ruimte zweven en de aarde kunnen zien.



In de tweede helft van dit jaar wordt die ruimte-ervaring nog versterkt door een live-verbinding met het camerasysteem van SpaceVR, dat met een eigen satelliet aan ruimtestation ISS wordt gekoppeld.



Bij floaten drijven mensen op zout water met het magnesiumrijke Epsomzout, om het zogeheten Dode Zee-effect te simuleren. Het water is verwarmd tot 35,5 graden Celsius, zodat het lichaam geen temperatuurverschil voelt tussen water en lucht en de hersenen denken dat je zweeft. Daardoor worden alle prikkels uitgesloten, wat ontspannend, stress verlagend en zelfs pijn verlichtend werkt.



Deze techniek heet officieel Floatation REST (Restricted Environmental Stimulation Technique) en is in 1954 ontwikkeld en toegepast door de Amerikaanse neuropsycholoog Professor Dr. John Lilly, verbonden aan het National Institute of Mental Health in Bethesda. Sinds de jaren ’80 werd floaten wereldwijd steeds populairder en tegenwoordig bieden verschillende welnesscentra en sauna’s het aan. Inmiddels zijn de positieve effecten van deze ontspanningsmethode wetenschappelijk bewezen. Floaten helpt tegen slaapproblemen, reduceert de aanmaak van stresshormonen, verbetert de bloedsomloop, concentratie en creativiteit en verlicht (chronische) pijn door bijvoorbeeld migraine, reuma of een spierziekte.



FloatSpa heeft in zijn vestigingen in Amsterdam en Den Haag privé floatrooms met speciale cabines ingericht en gaat met Space Floaten nog een stap verder. Via de VR-bril van Silicon Valley startup SpaceVR kunnen mensen het gevoel van gewichtloosheid dat een astronaut ervaart combineren met 360 graden videobeelden van de aarde, gezien vanuit de ruimte. Voor astronauten in de ruimte was dit een overweldigende ervaring die hun blik op de wereld totaal veranderde. SpaceVR denkt dat mensen diezelfde zogeheten ‘overview experience’ kunnen beleven via Space Floaten.