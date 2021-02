'Thuisvoordeel halveert bij voetballen zonder publiek'

Dit is een expertquote van Willem-Paul Wiertz van Kenniscentrum Sport & Bewegen, in het kader van ANP Expert Support. U kunt dit bericht, of delen hiervan, gebruiken op uw kanalen. Aanleiding: Voetbal: Eerste Divisie - periode 3, NEC - De Graafschap (speelronde 25) - supporters aanwezig als Fieldlab-proef | ANP



Zondag 21 februari mag eerstedivisieclub NEC tijdens de wedstrijd tegen De Graafschap weer fans op de tribunes toelaten. Het wordt de eerste wedstrijd in het betaalde voetbal met publiek sinds eind september. Omwille van de coronamaatregen bleven de tribunes maandenlang leeg. Deze situatie bood sportwetenschappers een unieke kans om de invloed van publiek op het wedstrijdverloop te bestuderen. Onderzoek toont aan: zonder publiek worden de punten inderdaad anders verdeeld.



In het voetbal heeft de thuisspelende ploeg een grotere kans om te winnen. Dit komt onder andere door de aanmoedigingen van het publiek voor het thuisspelende team. Maar de scheidsrechter heeft ook een rol in het thuisvoordeel. Die geeft bijvoorbeeld meer overtredingen en kaarten aan het uitspelende team. Wetenschappers konden nu bij de wedstrijden zonder publiek onderzoeken wat voor invloed het publiek heeft op het thuisvoordeel en op de beslissingen van de scheidsrechter.



Onderzoekers van de universiteit van Triëst bekeken 841 wedstrijden zonder publiek uit de topdivisies van Italië, Spanje, Engeland en Duitsland. Ze vergeleken de resultaten van die wedstrijden met die van de afgelopen drie seizoenen waarin wel met publiek gespeeld werd. En wat bleek? Mét publiek wonnen thuisteams ongeveer 60 procent van de punten. Dat betekent dat het thuisspelende team 10 procent méér punten wint dan wanneer er geen thuisvoordeel zou zijn. Zonder publiek was dit nog 55 procent. Het thuisvoordeel wordt daarmee gehalveerd.



Het gebrek aan publiek had ook invloed op de beslissingen van de scheidsrechter. Zonder publiek gaf de scheidsrechter evenveel overtredingen, kaarten en penalty’s aan het thuisteam als aan het uitspelende team. De Italianen concluderen hieruit dat het publiek inderdaad medeverantwoordelijk is voor het thuisvoordeel, en dat de scheidsrechter onpartijdig is tijdens wedstrijden met lege tribunes.



Willem-Paul Wiertz is Specialist Topsport Topics bij Kenniscentrum Sport & Bewegen.